usa:-le-cucine-a-gas-inquinano-come-500mila-auto-a-benzina

“Il metano che fuoriesce dalle cucine a gas all’interno delle case americane ha un impatto climatico paragonabile alle emissioni di anidride carbonica di circa 500mila auto a benzina”. Ma la cosa più preoccupante è che il gas fuoriesce in qualsiasi momento del giorno e della notte, direttamente in cucina, anche se non lo si sta usando, e a prescindere dal modello o dall’usura dell’elettrodomestico. Lo sostiene uno studio – il primo nel suo genere – pubblicato su Environmental Science & Technology da un team di ricercatori della Stanford University. Il motivo sta nelle perdite domestiche di metano, che contribuiscono addirittura per un terzo al riscaldamento generato dalla combustione del gas naturale delle cucine e “talvolta espone gli utenti a sostanze inquinanti che provocano malattie respiratorie”. Lo studio – tra l’altro – arriva mente la Commissione europea si appresta a inserire nucleare e gas nella Tassonomia verde, ovvero a includerlo come fonte energetica sostenibile.

Photo by Kwon Junho on Unsplash

Al contrario, lo Stato di New York e molte amministrazioni americane stanno pensando di vietare gli allacciamenti alla rete del gas per le nuove costruzioni. Ma oltre al problema emissioni globali, l’analisi dei ricercatori americani preoccupa per la qualità dell’aria indoor, e i ricercatori hanno sottolineato che – sorprendentemente – la materia non è mai stata indagata a dovere. “Ci sono pochissime misurazioni della quantità di gas che fuoriesce dentro le case e negli edifici a causa della combustione incompleta degli elettrodomestici”, ovvero prevalentemente cucine e caldaie. “La concentrazione del metano nelle case in media è cresciuta più del doppio di quella dell’anidride carbonica dall’inizio della rivoluzione industriale”. Se negli Usa un terzo delle famiglie – oltre 40 milioni di case – cucina con il gas, in Itala e in Europa la percentuale è ancora più alta. “A differenza di altri apparecchi a gas, come scaldabagni e caldaie che sono spesso (ma non sempre) collocati sui balconi, le apparecchiature da cucina espongono direttamente le persone alle loro emissioni, che possono includere formaldeide, monossido di carbonio e ossidi di azoto che possono scatenare asma, tosse, respiro sibilante e difficoltà respiratorie. L’utilizzo della cappa e la ventilazione aiutano a ridurre le concentrazioni, ma i sondaggi mostrano che chi cucina a casa usa le cappe in media solo il 25-40% delle volte. Chi non usa le cappe da cucina o ha una scarsa ventilazione può superare le linee guida dell’EPA per un’esposizione di 1 ora al biossido di azoto all’aperto (non ci sono standard indoor) entro pochi minuti di utilizzo dei fornelli, in particolare nelle cucine più piccole”.

Questa indagine ha misurato il metano e gli ossidi di azoto rilasciati in 53 case della California da piani cottura e stufe a gas di 18 marche diverse e di età compresa tra 3 e 30 anni: non solo durante la combustione, l’accensione e lo spegnimento, ma anche mentre i fornelli erano spenti, cosa che la maggior parte degli studi simili non aveva fatto. Hanno così scoperto che “oltre tre quarti delle emissioni di metano si sono verificate mentre le stufe erano spente, suggerendo che la maggior parte delle emissioni derivi dai raccordi del gas imperfetti e dalle connessioni tra la cucina e le linee del gas interne, indipendentemente da quanto viene utilizzata la stufa”. Inoltre, si è visto che “le emissioni di metano disperse durante l’accensione e lo spegnimento di un bruciatore erano in media equivalenti alla quantità di metano incombusto emessa durante circa 10 minuti di cottura”. È anche interessante notare che i ricercatori non hanno trovato prove di una relazione tra l’età o il costo di una cucina e le sue emissioni. Nel complesso, i ricercatori hanno stimato che “le stufe a gas disperdano fino all’1,3% del gas che utilizzano”. I ricercatori della Stanford stimano che “le emissioni totali di metano siano parecchio superiori a quelle attualmente riportate dall’EPA per tutte le fonti residenziali”.

L’articolo Usa: le cucine a gas inquinano come 500mila auto a benzina proviene da The Map Report.