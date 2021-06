Usain Bolt è diventato papà di due gemelli, la prima foto con tutta la famiglia

Usain Bolt è diventato papà di due gemelli. Lo annuncia con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo vede accanto alla sua compagna, Kasi Bennett, la piccola Olympia, ovvero la loro prima figlia e i due piccoli arrivati. L’ex campione rivela anche il nome dei bambini, che ha aspettato qualche settimana prima di mostrare sui social, così come era accaduto nel caso della prima gravidanza.

L’arrivo dei due gemellini

L’annuncio è arrivato in occasione della festa del papà, che in America si celebra il 19 giugno e il noto atleta ha deciso di rendere nota questa bellissima notizia, presentando al mondo i piccoli Saint Leo Bolt e Thunder Bolt, i nomi dei due gemelli che compaiono anche sotto lo scatto pubblicato dall’atleta. La sua compagna, Kasi, 30enne ex modella, ha poi pubblicato delle immagini del servizio fotografico da cui è tratto questo ritratto di famiglia, scrivendo “Buona Festa del papà al più grande uomo e papà, sei la roccia di questa famiglia e noi ti amiamo”. Un’esplosione di amore per la coppia, ormai insieme da qualche anno, che ha condiviso la gioia di mettere su una famiglia, desiderio che l’atleta deve aver maturato dopo aver lasciato l’attività sportiva nel 2017, dopo la vittoria di ben otto medaglie d’oro olimpiche.

La nascita della prima figlia

La primogenita della coppia, Olympia, ha visto la luce nel maggio 2020 e anche in questo caso, come è accaduto per i gemelli, la gravidanza è stata tenuta nascosta per qualche tempo e il primo scatto della piccola, condiviso con gli oltre dieci milioni di follower su Instagram, è arrivato a qualche settimana dalla nascita effettiva della bambina. Da quel momento, però, da papà orgoglioso ha iniziato a pubblicare scatti della piccola in ogni momento, approfittando dei mesi trascorsi dalla sua nascita o di qualsiasi occasione buona per scattare una foto insieme.