usare-o-no-le-parole-inglesi-nella-lingua-italiana,-il-parere-dell’accademia-della-crusca

I “prestiti linguistici” accendono sempre intensi dibattiti. L’ultimo imperversa da qualche settimana, complice Mario Draghi. Abbiamo chiesto a Claudio Giovanardi della Crusca di fare chiarezza. Anche su un termine che da oltre un anno sentiamo molto spesso e cioè “lockdown”

(Foto: Unsplash.com)

A intervalli regolari si riaccende il dibattito sull’uso delle parole inglesi, tecnicamente anglismi o anglicismi (Tullio De Mauro, nel 2016, segnalava che anche quest’ultimo termine di fatto lo è), nella nostra lingua. È successo anche di recente, dopo la considerazione a braccio di Mario Draghi, al termine della visita al centro vaccinale anti-Covid dell’Aeroporto di Fiumicino, sull’inglesizzazione del vocabolario comune italiano.

I toni del dibattito sono spesso esasperati e vedono opposti presunti esterofili, pronti ad accogliere acriticamente tutto ciò che arriva da un paese straniero, e coloro che vorrebbero un italiano fatto di sole parole nostrane, ammesso e non concesso che sia realmente possibile. Polarizzare il confronto non fa bene a nessuno. Ma per andare oltre abbiamo chiesto aiuto a Claudio Giovanardi, membro dell’Accademia della Crusca, docente di Linguistica italiana presso l’Università Roma Tre e autore di Inglese-italiano 1 a 1. Tradurre o non tradurre le parole inglesi? (Manni), che si è occupato dell’argomento anche nel corso di 6per6, la rassegna che per la prima volta ha portato le scienze del linguaggio in diretta su Instagram.

La linguistica storica aiuta a mettere il dibattito in prospettiva e fa capire subito una cosa: le lingue si scambiano e si prestano termini in continuazione. Certo, quelle che godono di un prestigio socio-culturale maggiore – che, attenzione, cambiano nel tempo – tendono a disseminarli nel mondo con forza maggiore. “L’inglese ha avuto un ingresso dirompente nell’italiano a partire dagli ultimi anni ’70 fino a diventare praticamente l’unica lingua straniera studiata nelle scuole in cui ne è prevista solo una. Soprattutto quello statunitense, a quel tempo, portava con sé il potere politico, economico, culturale e scientifico. Ma non dimentichiamoci che fino a poco prima il più studiato è stato il francese”.

Il successo degli anglismi è registrato anche dai vocabolari e dalle raccolte di neologismi, strumenti che misurano la temperatura lessicale di una lingua. “Ci dicono tutti che c’è una crescita significativa di parole straniere in italiano soprattutto negli ultimi 30 anni. Il mondo aziendale ne fa un grandissimo uso, così come quello accademico. Le istituzioni culturali spesso sono fra quelle che più strizzano l’occhio alle parole inglesi facendone un uso inutile”.

Da un punto di vista teorico è interessante domandarsi se sia possibile fare a meno di questi prestiti. Per Giovanardi senza dubbio sì: “Nella propria cassaforte una lingua di cultura ricca come l’italiano può trovare sempre le risorse giuste per evitare l’uso dell’inglese; è comprensibile che gli oggetti dell’ambito tecnologico, per esempio, ci arrivino con il nome inglese, ma non significa che l’italiano non possa avere le risorse interne per sostituirlo”. Come, da un punto vista pratico? Con una traduzione, un sinonimo oppure un adattamento. “Certo, occorre capire se questa operazione sia economica, perché molti di questi termini hanno una circolazione europea, se non addirittura globale”.

Viene anche da chiedersi se l’inglese sia da evitare sempre e comunque, da demonizzare come vorrebbero alcuni. La risposta è negativa, perché il vero discrimine per un uso assennato degli anglismi è il contesto comunicativo, come spesso accade quando si parla di lingua. “Personalmente non ho una particolare insofferenza nei confronti di un uso privato degli anglicismi. Il grande problema riguarda le parole straniere usate nei contesti di comunicazione pubblica. Contro questo fenomeno è un dovere civico battersi”.

Ed è quello che fa il gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca, a cui lo stesso Giovanardi appartiene: non intende tradurre sempre e comunque qualsiasi termine inglese, ma segnalare l’ingresso delle parole che impattano sulla vita pubblica (contro quelle sedimentate è più complesso intervenire). “Se a un cittadino viene proposta una legge, deve essere messo nelle condizioni di capirla; poi al bar, a casa o sotto l’ombrellone ognuno può parlare come preferisce”.

Ma nei discorsi pubblici, quelli prodotti per esempio dalle istituzioni politiche, l’inglese sembra assolvere a uno scopo comunicativo di dubbia correttezza. “Pare che utilizzando un termine inglese per un provvedimento o un evento potenzialmente sgradito all’opinione pubblica, si possa edulcorarlo: penso alla famosa spending review, che altro non è che un taglio della spesa pubblica. A essere maliziosi, verrebbe da pensare che l’inglese possa far passare questi provvedimenti senza suscitare troppo scalpore”.

Una scelta precisa che non trova riscontro in altre grandi democrazie europee. Non in Spagna e in Francia, con le quali un confronto linguistico immediato è possibile grazie anche alla pandemia che ci vede tutti coinvolti. “In Italia ci siamo immediatamente riempiti la bocca con lockdown, ma in Francia si è parlato di confinement e in Spagna di confinamiento. Forse, nei contesti informali spagnoli e francesi usano l’anglicismo lockdown, ma nella comunicazione pubblica questo non avviene. Non potevamo usare anche noi confinamento? Avremmo forse fatto un servizio a tutti coloro che non hanno confidenza con la lingua inglese”.

Insomma, forse in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo da mesi ci si poteva aspettare un minimo di consapevolezza linguistica da parte di chi, quando parla, ha una notevole cassa di risonanza.