usciamo,-a-riveder-le-stelle

Lo spazio outdoor è una zona di confine tra architettura e progettazione del paesaggio. L’arrivo della bella stagione e il desiderio troppo a lungo trattenuto di socialità hanno fatto scattare la voglia di riappropriarsi degli spazi esterni come giardini privati, balconi, terrazzi e patii. Ma dal punto di vista del design, l’arredo outdoor impone una transizione armoniosa fra abitazione e scenario circostante. Mai come adesso, infatti, giardini e terrazzi sono diventati spazi da vivere, rendendo il confine tra indoor e outdoor sempre più sfumato: aree di lavoro e di studio, zone pranzo e spazi per il relax si sono spostati alla luce del sole, integrandosi con il verde domestico. In quest’ottica è fondamentale disegnare l’outdoor con un progetto su misura in base a spazi ed esigenze, ma ispirato dalle caratteristiche peculiari dell’abitazione e – soprattutto – concordante con la nostra personalità. L’obiettivo è creare un soggiorno en-plein-air capace di dare continuità stilistica al suo “gemello” incastonato fra le pareti domestiche, realizzando un comfort a prova di sbalzi meteorologici e arredi con lo stesso touch degli interni. Per vivere appieno la casa, anche nella sua dimensione esterna, ed evadere dalla routine domestica con un affaccio all’aperto.

Fra le soluzioni più ingegnose e avanzate per realizzare una transizione armoniosa fra indoor e outdoor, le pergole bioclimatiche si distinguono per assicurare il comfort tutto l’anno ed estendere oltre le mura domestiche molte funzioni della casa. Sfuggendo alla mera definizione di tettoia, hanno il potere di tramutare lo spazio esterno in un ambiente all’aria aperta tutto da vivere, perché caratterizzato da stile, bellezza e funzionalità. BT Group, azienda specializzata nelle soluzioni outdoor con prodotti d’eccellenza 100% made in Italy, ha saputo porre il suo patrimonio artigianale al servizio dell’innovazione del gusto, rispondendo così sia alle evoluzioni dello stile e delle esigenze sia alle più attuali tendenze del mercato. Con la sua innovativa pergola Pergomove, lo spazio esterno si adatta a ogni condizione climatica e a ogni stagione, perché permette la trasformazione completa del proprio outdoor – nel tempo di un click – adattandosi a molteplici desideri: un’area fresca e ombreggiata per apprezzare le calde giornate estive, uno spazio esterno riparato dalla pioggia e una “finestra” sul cielo, completamente aperta alla natura. Organizzare momenti social al chiaro di luna non è mai stato così semplice: con un semplice tocco sul telecomando, la copertura lascia spazio alle stelle, realizzando un sogno a occhi aperti da godere 365 giorni all’anno.

Pergomove è disponibile nelle tre declinazioni R630 Autoportante, R631 Addossata a parete e R633 Senza Piantane. Studiata dai progettisti dell’azienda di Lesmo per offrire al cliente tutte le opzioni possibili in fatto di adattabilità e comodità di utilizzo, non è solo un prodotto volto alla ricerca del wellbeing outdoor, ma una pergola bioclimatica retraibile che assolve a ogni richiesta del cliente mettendo al centro le sue necessità e i suoi desideri più profondi. Le singole lamelle retraibili di Pergomove possono essere movimentate per offrire un ambiente totalmente o parzialmente coperto dal sole. Una volta chiuse, la copertura garantisce la protezione dalla pioggia e dalle intemperie. Al bisogno, con un semplice click sul telecomando in dotazione, il motore Somfy movimenta la copertura riaprendo completamente lo spazio. Un movimento sinuoso e affascinante, che ricorda le onde marine, consente di ritirare tutte la lamelle su un lato della pergola bioclimatica e lasciare lo sguardo libero di correre verso il cielo.

Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti e minimali, effetti scenografici, semplicità e particolarità garantiscono la massima fruibilità degli spazi outdoor che caratterizzano tutte le soluzioni BT Group. Ogni suo prodotto, come Pergomove, è disponibile in molte versioni, con possibilità di sviluppare forme esclusive, su misura. Il custom made è infatti parte integrante del Dna aziendale, fiore all’occhiello di una capacità progettuale e produttiva, ma anche indice di un’inesauribile vitalità e di una spinta al progresso continuo. L’attenta scelta dei materiali utilizzati e i controlli delle fasi produttive rendono BT Group non solo una scelta di qualità, ma un simbolo di prestigio che sublima il prodotto “100% Made in Italy”. I princìpi cardine della filosofia aziendale sono la cura del design nelle creazioni unita all’utilizzo di materiali ecosostenibili che garantiscono un significativo risparmio energetico, ma soprattutto la riduzione dell’inquinamento ambientale. Perché rispettare l’ambiente è il modo migliore per vivere l’outdoor.