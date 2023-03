Circle arriva in Europa passando dalla Francia, paese che ha già attirato diversi dei top player crypto a livello globale. Il gruppo che gestisce USDC e EUROC ha fatto richiesta per una licenza VASP e contestualmente di quella da istituzione per il denaro elettronico, entrambe quintessenziali per le regolari operazioni …

L’articolo USDC chiede licenza in Francia | È guerra tra crypto stable! proviene da Criptovaluta.it®.

valipomponi