Usina Batatais abre vagas para programa de trainee com salário de R$ 6,1 mil; veja como participar

Empresa que atua no mercado sucroenergético oferece vagas para engenheiros formados de 2019 a 2022. Inscrições podem ser feitas até 13 de abril pela internet. Programa de trainee tem vagas abertas na Usina Batatais

A Usina Batatais abriu inscrições para o programa de trainee voltado ao mercado sucroenergético na região de Franca. O prazo para os candidatos preencherem o formulário de inscrição vai até 13 de abril.

Veja mais informações sobre o processo seletivo.

Quais são os requisitos

Ter concluído curso superior de engenharia em qualquer área no período de 2019 a dezembro de 2022;

Ter disponibilidade de mobilidade para Batatais (SP), Franca (SP) e Patrocínio Paulista (SP).

Ter disponibilidade para trabalho 100% presencial.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pela internet (clique ao lado para acessar o site). É necessário fazer um cadastro e completar as atividades propostas que integram a primeira parte do processo seletivo.

Como funciona o processo?

O processo seletivo consiste das seguintes etapas:

13/4: encerramento das inscrições e fim do prazo para atividades on-line

Final de abril: aquecimento com os candidatos e painel on-line

10/5 a 12/5: painel presencial e entrevistas presenciais com gestores

Maio: divulgação dos aprovados

Junho: início dos aprovados na empresa

Quais os benefícios oferecidos

A remuneração é de R$ 6,1 mil por 220 horas mensais, segundo a empresa.

Os aprovados também recebem benefícios como convênio farmacêutico, seguro de vida, assistência médica, participação nos lucros e resultados da empresa e fretados para as unidades Batatais e Cevasa.

Vito Califano