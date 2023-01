Usina de Asfalto da Prefeitura de Bauru interrompe funcionamento após furto de material

De acordo com a Secretaria de Obras, criminosos furtaram a fiação de 300 milímetros do painel que comanda a usina e três baterias de caminhão. As instalações da Usina de Asfalto da Prefeitura de Bauru (SP) foram invadidas e furtadas na madrugada desta segunda-feira (30). Por conta, o serviço foi paralisado no local.

De acordo com a Secretaria de Obras, criminosos furtaram a fiação de 300 milímetros do painel que comanda a usina e três baterias de caminhão. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Ainda segundo a prefeitura, um gerador está sendo providenciado enquanto a área é preservada para uma vistoria da perícia técnica.

Agora, a Secretaria de Obras de Bauru aguarda a liberação da perícia para retomar o funcionamento da usina, responsável por produzir o asfalto para tapar buraco e recape no município.

