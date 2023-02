Usina Nuclear Angra 2 é desligada para manutenção

Lavagem no conjunto turbogerador parou, preventivamente, as atividades da usina no fim da tarde de domingo. Equipamento fica em uma área não nuclear. Angra 2

Divulgação/Eletronuclear

A Usina Nuclear Angra 2, em Angra dos Reis (RJ), foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) ​no fim da tarde de domingo (19).

Segundo a Eletronuclear, o motivo é uma lavagem no conjunto turbogerador, equipamento que distribui a energia gerada pela usina para a rede.

A Eletronuclear reforça que o equipamento fica localizado em uma área não nuclear e que Angra 2 está “em segurança”.

A manutenção seria realizada no fim de março deste ano, mas precisou ser adiantada após sensores indicarem a necessidade da parada preventiva do turbogerador.

De acordo com a Eletronuclear, não há uma previsão para que Angra 2 volta a operar.

