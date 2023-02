Usina nuclear Angra 2 retoma operação após parada para manutenção

Unidade estava parada desde o último sábado para lavagem no conjunto turbogerador. Reconexão ao Sistema Interligado Nacional foi feito às 2h54 da madrugada desta sexta-feira. Angra 2

A usina nuclear Angra 2, em Angra dos Reis (RJ), já está gerando energia novamente. A unidade foi reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta exta-feira (24), às 2h54 da madrugada. As informações são da Eletronuclear.

A planta estava parada preventivamente desde o último sábado (18), para limpeza e manutenção no conjunto do turbogerador, equipamento que distribui a energia gerada pela usina para a rede — que faz parte da área não nuclear da usina.

O procedimento, que seria realizado no final de março, precisou ser adiantado após sensores indicarem a necessidade da parada preventiva para manutenção. Segundo a Eletronuclear, todo o procedimento foi feito com segurança e êxito.

Conheça a usina Angra 2

Angra 2, a segunda usina nuclear brasileira, começou a operar em 2001. Com potência de 1.350 megawatts, ela é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte (MG), por exemplo.

A usina conta com um reator de água pressurizada de tecnologia alemã, fruto de acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, assinado em 1975.

Angra 2 começou a ser construída em 1981, mas teve o ritmo das obras desacelerado a partir de 1983, devido à crise econômica que assolava o país naquele momento, parando de vez em 1986. A construção da unidade foi retomada no final de 1994 e concluída em 2000.

No final de 2000 e no início de 2001, sua entrada em operação permitiu economizar água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, amenizando as consequências do racionamento de energia, especialmente na região sudeste, maior centro de consumo do país.

