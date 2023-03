Cidade segue orientação do governo de São Paulo publicada nesta quinta-feira (2). Uso de máscaras deixa de ser obrigatório no transporte público em Cubatão, SP

Bárbara Munhoz/g1

A Prefeitura de Cubatão (SP) publicou nesta sexta-feira (3) que seguirá a orientação do governo de São Paulo, publicada na quinta-feira (2), que torna o uso máscaras de proteção contra a Covid-19 facultativo em transporte público.

O Executivo informou que o decreto municipal que oficializará a medida deve ser publicado ainda nesta sexta (3), quando a medida estadual também entrou em vigor.

A obrigatoriedade de uso de máscaras em transporte público tinha sido retomada no estado em novembro de 2022, após alta de casos de Covi-19d no país. A gestão estadual ressalta que a máscara segue obrigatória nos serviços de saúde de todo o estado, seja ele público, privado ou filantrópico.

