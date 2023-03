Uso de máscaras em estabelecimentos de saúde deixa de ser obrigatório em Santos, SP

Prefeitura considerou a cobertura vacinal da população para chegar à decisão. Uso de máscaras em estabelecimentos de saúde em Santos, no litoral de SP, deixa de ser obrigatório.

O uso de máscaras em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, consultórios e policlínicas, deixa de ser obrigatório em Santos, no litoral de São Paulo. Para chegar à decisão, a Prefeitura de Santos disse que foi considerado o índice vacinal da cidade.

A medida foi publicada no Diário Oficial de Santos, na última quarta-feira (22), com a revogação do decreto Nº 9.810 de 2022, que estabelecia a obrigatoriedade do uso das máscaras em estabelecimentos que prestem serviço de saúde.

De acordo com a prefeitura, a ampla vacinação da população contra a Covid-19 foi um dos critérios que levou a decisão pela revogação do decreto. Da população vacinável, 86,8% tem as duas doses iniciais do imunizante, e 72,7% tomaram a primeira dose de reforço.

Mesmo com a desobrigação, a Secretaria de Saúde informou que manterá o fornecimento de máscaras às unidades de saúde para funcionários que desejarem manter o uso durante o período de trabalho.

Santos não é a primeira cidade a desobrigar o uso de máscaras em estabelecimentos de saúde. No último dia 11, Guarujá também retirou a obrigatoriedade do item de proteção dentro de ambientes que prestam serviços de saúde e instituições de longa permanência de idosos. Na época, a prefeitura informou que levou em conta os baixos índices de casos, internações e mortalidade da doença.

