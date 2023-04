Uso de paraquedas para amenizar quedas de aviões é incomum, diz Anac

Aeronave que caiu na quarta-feira (29), em Massaranduba, transportava cinco pessoas. Ninguém se feriu por consequência de pouso suavizado por equipamento. Queda de avião com paraquedas em Massaranduba, no Norte de Santa Catarina

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o uso de paraquedas para amenizar quedas de aviões, como ocorreu em Santa Catarina, não é comum. A aeronave que caiu na quarta-feira (29) em Massaranduba, no Norte do estado, transportava cinco pessoas que não se feriram.

A descida do avião com o paraquedas chamou a atenção e foi registrada por motoristas e pessoas que passavam próximo do local (assista acima). No solo, a aeronave ficou parcialmente destruída.

De acordo com a Anac, o avião modelo Cirrus SR22, que caiu em Santa Catarina, tem o equipamento original de fábrica. Além dele, os modelos SR20 e SF50 também possuem o sistema. Já os Cessnas 172 e 182 e algumas aeronaves leves esportivas também podem instalar o sistema.

Como funciona o sistema

O sistema funciona através de um foguete balístico que ao ser disparado carrega o paraquedas para longe da aeronave, possibilitando a abertura. Conforme a Anac, o equipamento só pode ser usado em emergências, como como perda de motor sem possibilidade de pouso imediato, incapacitação do piloto, e outras situações em que não será possível pousar a aeronave com segurança.

“O acionamento pode causar a perda total da aeronave devido à extensão dos cabos do paraquedas (pode haver rasgos na fuselagem) e ao pouso em local não apropriado”, informou o órgão federal.

Paulo Roberto dos Santos é piloto da reserva e coordenador do curso de ciências aeronáuticas da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Ele explicou que, nesse modelo de avião, o paraquedas fica na parte traseira da aeronave.

“Ali na cabine de comando, de pilotagem, no teto dessa cabine fica um T, uma alavanca T. Essa alavanca é que ativa o sistema. Quando o piloto aciona essa alavanca, ela fica ligada até o atuador, que fica atrás do bagageiro da aeronave, e é lá que fica o paraquedas”, disse.

Investigação

O Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V), da Força Aérea Brasileira (FAB), vai investigar a queda. O objetivo é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

Os investigadores do Seripa V fazem a coleta e confirmação de dados, preservação de indícios e a verificação inicial de danos causados ao avião e pelo avião. Não há prazo para a conclusão do trabalho.

Queda do avião

O avião, um monomotor, apresentou falhas mecânicas logo após a decolagem e precisou fazer um pouso de emergência em um campo de arroz na cidade de Massaranduba na manhã desta quarta.

O avião modelo Cirrus SR22 pertence à empresa Bella Janela, que atua no ramo de decorações para casa. A companhia respondeu que não houve feridos, mas um dos passageiros passará por avaliação médica por causa de dor na lombar.

A aeronave partiu do aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, cidade-sede da empresa, no Vale do Itajaí, e levava profissionais para uma feira do setor em São Paulo.

