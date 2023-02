USP abre concurso público com três vagas em Piracicaba e salário de R$ 9 mil; veja como participar

O prazo de inscrição é de 31 de março a 14 de abril, com taxa de R$ 159. Concurso público

Freepik/Reprodução

A Universidade de São Paulo (USP) anunciou a realização de concurso público para contratação de analista para assuntos administrativos. Ao todo, são 63 vagas, três delas para o campus de Piracicaba (SP).

O prazo de inscrição é de 31 de março a 14 de abril, e o candidato deve preencher o formulário pelo site da Fuvest. A taxa é de R$ 159.

O salário inicial é de R$ 9.257,99, o que corresponde ao do Superior 1 A da carreira dos servidores técnico-administrativos, mais benefícios, conforme o edital do concurso.

Entre os requisitos do concurso estão possuir graduação completa em curso superior com carga horária mínima fixada pelo MEC, conhecimento em informática e conhecimento intermediário em língua estrangeira.

Conforme o edital, são atribuições de um analista para assuntos administrativos:

Realizar levantamento de informações, dados e legislações pertinentes, estudos e análises específicos das áreas de atuação, para aumentar a eficácia organizacional, dentro dos limites legais, regulamentos e das políticas internas da Universidade.

Elaborar e revisar textos técnicos, oficiais etc.

Manter fluxo de informações com outras áreas relacionadas a sua, para assegurar o cumprimento normal das rotinas de trabalho dentro dos dispositivos legais e normas internas.

Elaborar e emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assuntos diversos das áreas de atuação.

Desenvolver trabalhos de auditoria dos procedimentos executados, verificando o cumprimento dos moldes legais e normas internas.

Conhecer e estar atualizado quanto à legislação pertinente a sua área de atuação.

Orientar o trabalho de servidores técnicos administrativos na sua área de atuação, podendo gerenciar equipes de trabalho nas diversas atividades das áreas de atuação.

Planejar, organizar e desenvolver sistemas, procedimentos e métodos administrativos, orientando sua aplicação e avaliando seus resultados.

Possuir domínio das técnicas e instrumentos da administração, podendo participar de decisões da Administração.

Apoiar a instituição em suas atividades de pesquisa e projetos de extensão universitária, sendo vedadas as atividades didáticas.

Prestar atendimento ao público, de acordo com as atividades das áreas de atuação.

Responder pelos controles das atividades das áreas de atuação.

Organizar e participar da elaboração e aplicação de cursos e palestras, conferências, simpósios e outros.

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

Representar a organização em negociações e eventos perante instituições, fornecedores, clientes externos e parceiros, quando indicado.

Gerenciar projetos nas áreas de atuação.

Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento.

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

A prova

O concurso público é composto de duas fases: uma prova objetiva e uma dissertação.

As duas provas serão aplicadas no dia 7 de maio, das 13h às 18h.

A prova objetiva inclui 70 questões de múltipla escolha de conhecimentos jurídicos e normativas da USP, conhecimentos específicos em gestão, linguagens e matemática. Já a segunda fase tem prova discursiva com a elaboração de uma dissertação.

A lista com os aprovados será divulgada no dia 20 de maio no site da Fuvest e no Diário Oficial do estado.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano