USP anuncia concurso público com vagas de analista em Ribeirão Preto, SP; veja como participar

A Universidade de São Paulo (USP) anunciou a realização de concurso público para contratação de analista para assuntos administrativos. Ao todo, são 63 vagas, sendo sete delas em Ribeirão Preto (SP).

O prazo de inscrição é de 31 de março a 14 de abril, e o candidato deve preencher o formulário pelo site da Fuvest. A taxa é de R$ 159.

O edital do concurso público já está disponível no Diário Oficial do Estado (clique ao lado para acessar o site).

Entre as atribuições do cargo de analista para assuntos administrativos estão o levantamento de informações, dados e legislações pertinentes, estudos e análises específicos das áreas de atuação, elaboração e revisão de textos técnicos e elaboração e emissão de boletins.

A carga horária é de 40 horas semanais, e o salário é de R$ 9.257,99, além de benefícios.

A prova

O concurso público é composto de duas fases: uma prova objetiva e uma dissertação.

As duas provas serão aplicadas no dia 7 de maio, das 13h às 18h.

A prova objetiva inclui 70 questões de múltipla escolha de conhecimentos jurídicos e normativas da USP, conhecimentos específicos em gestão, linguagens e matemática. Já a segunda fase tem prova discursiva com a elaboração de uma dissertação.

A lista com os aprovados será divulgada no dia 20 de maio no site da Fuvest e no Diário Oficial do estado.

Vito Califano