USP Business Day oferece cursos gratuitos de formação executiva em Ribeirão Preto, SP; veja como participar

Evento acontece neste sábado (11) na Faculdade de Economia da USP. Aulas são para as áreas de administração, controladoria e finanças, gestão de vendas e marketing. FEA-USP está com inscrições abertas para cursos gratuitos que acontecem neste sábado (11) em Ribeirão Preto, SP

A 1ª edição do USP Business Day está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação executiva que acontecem neste sábado (11) em Ribeirão Preto (SP). Os interessados podem escolher entre as áreas de administração, controladoria e finanças, gestão de vendas e marketing.

Segundo a organização do evento, as vagas são limitadas a 30 pessoas por aula.

O USP Business Day é uma iniciativa da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e conta com professores da FEA e do MBA da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace).

Sobre as aulas

Ainda de acordo com a organização, o evento é composto por duas aulas. A primeira tem o tema escolhido pelo inscrito, enquanto a segunda tem uma junção de todos os participantes para falar sobre carreiras (veja abaixo as informações).

Administração: o tema é “Gestão em um mundo em transformação”, com a aula do professor doutor André Lucirton Costa, coordenador do MBA USP Administração, consultor de gestão de organizações complexas, ex-docente e diretor da FEA USP Ribeirão Preto.

Controladoria e finanças: a aula será ministrada pelo professor e doutor Fabiano Guasti Lima, consultor e especialista em controladoria, finanças, análises e gestão de risco.

São quatro opções de cursos gratuitos de formação executiva

Gestão de vendas: a aula “Pitch de vendas efetivo e sem decoreba” conta com os ensinamentos do professor mestre Ricardo Rossetto Rodrigues, especialista em marketing estratégico pró vendas e valor.

Marketing: na aula “Marketing estratégico e neuromarketing”, quem ministra é a professora doutora Marina Toledo Lourenção Rocha, pesquisadora em estratégia, marketing e custo-efetividade.

Aula geral: o professor doutor Gilberto Shinyashiki apresenta uma aula com o tema “Determinação ou talento?” para todos os participantes dos quatro cursos. Ele foi diretor de Recursos Humanos da USP Ribeirão Preto, responsável pelo desenvolvimento gerencial da Mercedes Benz do Brasil e consultor de empresas de grande porte.

Ao final de cada aula, serão sorteados cinco livros da área para os participantes.

Programação

O evento acontece das 8h30 às 12h na FEA, que fica na Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre.

Abertura: 8h30 às 9h

Aulas técnicas: 9h às 10h

Resolução de dúvidas de gestão: 10h às 10h30

Coffe break: 10h30 às 10h50

Aula complementar: 11h às 12h

Quem pode participar?

Profissionais com formação no ensino superior.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundace. Durante a inscrição, o interessado precisa selecionar o curso escolhido, além de adicionar a área de formação, a empresa em que trabalha, o cargo e a área funcional.

