USP de São Carlos lamenta morte de estudante peruano que se afogou em cachoeira em MG

Rony Aima Chaco, de 26 anos, passeava com amigos quando se afogou em complexo em São João Batista do Glória (MG). Polícia Civil investiga o caso. Peruano que estudava na USP de São Carlos morre afogado em MG

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) lamentou, neste sábado (4), a morte do estudante de pós-graduação Rony Aima Chaco, de 26 anos.

O peruano morreu afogado ao nadar em uma cachoeira em São João Batista do Glória (MG), no fim da tarde de sexta (3). Ele e outros amigos que estudam em São Carlos passeavam em municípios do Sul de Minas. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a universidade informou que está auxiliando e dando suporte para os familiares de Chaco. Ainda não há informações sobre traslado do corpo para o Peru. Veja abaixo o comunicado da Escola de Engenharia:

A Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) lamenta profundamente a morte do aluno Rony Aima Chaco, pós-graduando do curso de engenharia elétrica. Embora o acidente tenha ocorrido em circunstância particular de lazer do estudante, a instituição está auxiliando e dando suporte aos familiares, neste momento tão difícil.

Assessoria de Comunicação Institucional EESC-USP

Afogamento

De acordo com o boletim de ocorrência, o peruano e alguns amigos estavam em um complexo de cachoeiras, às margens da MG-050, quando aconteceu o afogamento.

Segundo o BO, testemunhas contaram que os amigos chamaram por ajuda quando notaram que Rony estava se afogando. Eles conseguiram retirá-lo da água e levá-lo para as proximidades da rodovia, em busca de facilitar o atendimento.

O Samu foi acionado e os médicos fizeram os procedimentos para tentar reanimá-lo, mas ele morreu no local.

Rony estava hospedado em São José da Barra juntamente com amigos, que também estudam em São Carlos.

O corpo de Rony Aima Chaco foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passos (MG).

Empresa lamenta morte

A empresa que administra a cachoeira lamentou a morte. De acordo com o empreendimento, o local é sinalizado e os turistas são orientados na portaria sobre a segurança no lugar.

A empresa também disse que o funcionário que estava no local entrou em contato com as unidades de atendimento para buscar acelerar o resgate da vítima.

