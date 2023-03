USP de São Carlos oferece curso de programação para meninas; saiba como se inscrever

Podem participar alunas do ensino médio de escolas públicas ou com bolsa em escola particular. USP São Carlos oferece curso de programação gratuito para meninas

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC/USP) está 150 vagas para um curso de programação voltado para o público feminino. As interessadas devem realizar a inscrição até o dia 18 de março.

Podem se inscrever alunas do ensino médio e que se identifiquem com o gênero feminino ou não-binário. A inscrição deve ser feita por um formulário online.

O curso é totalmente on-line e de graça e tem certificado de extensão da USP. (Clique aqui para se inscrever).

Para participar do curso, basta ter um computador com acesso à internet. As atividades terão início no dia 1º de abril e serão oferecidas de forma remota.

O principal objetivo do curso é fornecer às meninas oportunidade de desenvolver habilidades de programação e de resolução de problemas por meio de aulas que combinam teoria e prática e, também motivar e aumentar a participação das mulheres em carreiras de computação.

