USP deixa de exigir comprovante de vacina da Covid em Ribeirão Preto após lei estadual proibir cobrança

Medida ocorre após o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionar lei estadual que proíbe exigência do cartão de vacinação em locais públicos e privados. Mulher segura comprovante de vacinação contra a Covid-19 enquanto recebe dose da vacina

Divulgação/Governo de SP

A Universidade de São Paulo (USP) informou nesta quinta-feira (16) que vai deixar de exigir o comprovante de vacinação contra a Covid a alunos, servidores e professores. Em outubro de 2022, a direção do campus em Ribeirão Preto (SP) havia informado que abriria procedimento administrativo contra membros da comunidade acadêmica sem as quatro doses da vacina.

A suspensão da exigência vale para todos os campi. A medida ocorre após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionar lei estadual que proíbe a exigência do cartão de vacinação contra a Covid em locais públicos e privados.

Segundo o governo estadual, a exceção é para profissionais de saúde, uma vez que podem ter contato com imunossuprimidos, trabalhadores em instituições para idosos, profissionais em contato com crianças portadoras de doenças crônicas e mulheres grávidas.

Em nota, a Reitoria da USP informou que a comprovação da vacinação durante a pandemia permitiu promover o cuidado solidário e proteger a comunidade acadêmica, minimizando a gravidade e a letalidade dos casos de Covid.

Ainda segundo a instituição de ensino, atualmente, mais de 99% da comunidade acadêmica da USP está com a vacinação atualizada, incluindo os novos ingressantes pela Fuvest, o vestibular da instituição.

“De um total de cerca de 8.200 alunos aprovados no concurso vestibular, apenas 34 não estão completamente imunizados. Essa alta taxa vacinal nos faz crer que a decisão não acarretará consequências negativas no curso da pandemia na USP”, finaliza a nota.

O g1 perguntou à USP o número de processos administrativos abertos contra servidores e funcionários em Ribeirão Preto em 2022 e quantos foram punidos com dispensa por justa causa – sanção comunicada pela faculdade de medicina na época –, mas a universidade não comentou o assunto.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi