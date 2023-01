USP Ribeirão Preto busca voluntárias para comparação de exercícios em academia e natureza

Estudo é voltado para mulheres que não praticam atividades físicas há seis meses. Veja como participar. Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, SP, busca voluntárias para estudo sobre atividade física

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto (SP) buscam voluntárias para um estudo que visa comparar os benefícios entre atividades físicas na natureza e exercícios na academia.

O projeto é voltado a mulheres que não praticam essas atividades há pelo menos seis meses. (veja abaixo como se inscrever)

A pesquisa é coordenada pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP). Para quem tiver interesse, o g1 separou cinco tópicos:

Quem pode se inscrever?

Por onde se inscrever?

Quando o projeto começa?

Quais atividades serão feitas?

Qual a duração?

1. Quem pode se inscrever?

O projeto busca mulheres entre 50 e 69 anos que não tenham feito atividade física nos últimos seis meses. As inscrições estão abertas para moradoras de Ribeirão Preto e de cidades da região.

2. Por onde se inscrever?

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail exerusp@gmail.com ou pelos telefones (19) 99385-9701 ou (16) 99286-5117.

3. Quando o projeto começa?

O início das atividades está previsto para fevereiro. Desta forma, as inscrições devem ser feitas o mais rápido possível.

4. Quais atividades serão feitas?

De acordo com a USP, a pesquisa será composta por avaliações de força muscular, capacidade cardiorrespiratória, colesterol, triglicérides e quantidade de gordura e massa muscular, antes e depois do período das atividades.

Entre essas avaliações, as voluntárias farão exercícios de força e cardiorrespiratórios uma vez por semana durante três meses na academia ou na natureza.

5. Qual a duração?

A etapa está prevista para ser encerrada em junho. Havendo necessidade de mais estudos, uma nova turma será aberta, conforme os organizadores.

Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto (EEFERP)

