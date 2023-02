USP Ribeirão Preto tem evento para Dia de Mulheres na Ciência: ‘Movimento multiplicador’

Encontro acontece nesta sexta-feira (10), véspera de data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). Veja como participar. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, SP

Há oito anos, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu uma data para comemorar o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência: 11 de fevereiro. Em Ribeirão Preto (SP), as celebrações começam na véspera, nesta sexta-feira (10), com um encontro aberto ao público promovido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCFRP) da Universidade de São Paulo (USP). (veja abaixo)

O objetivo é discutir as percepções sobre equidade de gênero na ciência. A professora Carolina Aires, uma das organizadoras do encontro, explica que a discussão sobre a desigualdade de gênero é essencial para eliminar o machismo da sociedade e, consequentemente, do ambiente acadêmico.

“Se a gente puder sensibilizar de alguma forma essas pessoas, eu acredito que elas também tendem a reproduzir. Porque esse movimento não é um movimento de um só, é um movimento multiplicador”, diz a professora.

Todos os anos, a FCFRP recebe pelo menos 80 novos alunos – e isso só na graduação. “São 80 novas oportunidades de discutir o assunto”, pontua Carolina. A principal questão é desmistificar o estereótipo do cientista “tipo Einstein”.

“É muito automático o que vem na nossa cabeça. A imagem de um homem branco, mais velho, vestido de jaleco, todo formal, uma pessoa que não é sociável”, explica.

Ela afirma que essa ideia permeia, inclusive, o imaginário das mulheres pesquisadoras.

“Quantas vezes nós não reconhecemos em nós mesmas a figura de cientistas?”, questiona Carolina.

Pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, SP

Primeiros passos

Reconhecer mulheres na ciência é fundamental para inspirar meninas e jovens a seguirem esse caminho e também a valorizarem aquelas que já são cientistas, conforme explica a professora Maria Cristina Nonato, presidente da comissão de pesquisa da faculdade.

“Fazer ciência já é difícil. A gente não precisa de adereços ainda mais pesados para carregar”, garante.

Formada em física pela USP em São Carlos (SP), em uma turma formada majoritariamente por homens, Maria Cristina diz já ter visto o início da mudança ao longo dos anos na academia. “Tem dois aspectos importantes: o primeiro é o empoderamento da mulher de ser capaz de se autoafirmar e dizer: ‘Eu não aceito isso'”, conta a professora.

O segundo aspecto, ainda de acordo com Maria, é a forma com a qual o machismo acontece dentro do meio acadêmico. “A gente vivia um assédio que hoje já não ocorre à luz clara, e não são mais tolerados”, explica, destacando que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

“Eu acho que esse trabalho de formiguinha vale a pena”, conclui.

Organizadoras Dia Internacional de Mulheres e Meninas na USP em Ribeirão Preto, SP. Da esq. à dir.: Carolina Aires, Maria Cristina Nonato e Jéssica Bem

Sutil, mas presente

As sutilezas disfarçam, mas não escondem a desigualdade de gênero dentro da academia. Dentista e doutoranda em odontopediatria, Jéssica Bem lembra de quando uma colega precisou faltar da residência por conta de cólicas menstruais e foi repreendida por sua responsável.

“Muitas vezes, nossos incômodos próprios, exclusivos do feminino, são minimizados porque são nossos. É como se a gente não pudesse sentir isso e não pudesse se indispor”, comenta Jéssica.

Dentro do ambiente acadêmico, dois fatores, segundo a professora Maria Cristina Nonato, dificultam o trajeto das mulheres cientistas: a cobrança, que às vezes é autoimposta, e a competição.

“Basicamente, a gente está ali tentando disputar poucos lugares ao Sol. […] Às vezes, você está ali disputando algo que não é pra ser disputado. Não deveria ser desse jeito”, afirma Maria Cristina.

Conscientização

Mais do que discutir, as organizadoras concordam que o maior objetivo do evento é conscientizar, inicialmente, o próprio meio acadêmico. “O que a sociedade vive, a ciência vive também”, afirma Carolina Aires.

Dentro da universidade, por sua vez, a professora Jéssica Bem sonha com um horizonte ainda maior, no qual a discussão não seja restrita apenas ao ambiente acadêmico.

“A chave seria, a nível de sociedade, a gente entender que não existem atividades femininas e masculinas. Existem atividades que precisam ser feitas”, argumenta.

O evento

A atividade está programada para as 15h30, no Salão Nobre da FCFRP. A faculdade fica na Avenida do Café, s/n°, no bairro Vila Monte Alegre.

Ter mais mulheres e negros na indústria da ciência é uma forma de combater vieses que podem ter consequências na vida real

