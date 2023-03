Usuários do transporte público e motoristas enfrentam horas de congestionamento para atravessar a Ponte de Igapó em Natal

Fila de veículos seguiu da Avenida Tomaz Landim até depois na ponte, na Avenida Felizardo Moura. Congestionamento na Ponte de Igapó, na Zona Norte de Natal

Motoristas e usuários do transporte público enfrentaram um congestionamento quilométrico para atravessar a Ponte de Igapó, que liga a Zona Norte de Natal às demais regiões administrativas da capital, na manhã desta quarta-feira (29). Algumas pessoas relataram ter ficado mais de duas horas paradas no trânsito.

Vários passageiros de ônibus desceram dos veículos para atravessar a ponte a pé. A fila de veículos começava na Avenida Tomaz Landim e seguia até depois na ponte, na Avenida Felizardo Moura.

A avenida Felizardo Moura está em obras desde setembro de 2022. Os serviços entraram em uma nova fase justamente nesta quarta-feira (29). O lado direito da via, sentido zona norte/centro, foi liberado para o tráfego de veículos, e o sentido centro/zona norte foi interditado.

Outra modificação foi a interdição da rotatória embaixo do viaduto da Urbana, para que seja iniciada a construção de um túnel. Já na avenida Dr. Mário Negócio, foi sinalizada uma rotatória.

Também contribuiu com o congestionamento a formação de lama na avenida Tomaz Landim. A chuva à noite levou parte da terra usada na obra para a pista.

Nas redes sociais, usuários reclamaram de espera de mais de duas horas dentro de ônibus. Alguns relataram que passageiros passaram mal dentro dos transportes públicos.

“2 horas nesse engarrafamento. O povo teve que ir andando num sol quente, no asfalto pegando fogo, para conseguir chegar ao trabalho”, escreveu um usuário.

“Eu peguei o ônibus era 06h10 e eu ainda estou aqui no bairro Nordeste”, publicou outra passageira de ônibus às 9h, no Twitter.

Lama espalhada na avenida Tomaz Landim, em Natal, na manhã desta quarta-feira (29)

“Não teve acidente, nada. Nada além de uma obra mal planejada e executada”, reclamou outro usuário.

Vereadora por Natal, Brisa Bracchi (PT), também reclamou da situação. “O que estamos vendo hoje na Ponte de Igapó é o resultado desse descaso somado à segregação imposta à Zona Norte: com apenas 2 acessos às demais zonas da cidade, a população fica ilhada e presa em engarrafamentos, impedida de trabalhar e estudar”, disse.

Linhas de ônibus

Algumas linhas de ônibus também sofreram modificação do percurso. Caso da linha N-08 (Redinha/Mirassol, via Rodoviária), com desvios a partir da região da Urbana, no sentido Zona Sul, onde passa a subir o Viaduto da Urbana e seguir pela Av. Nevaldo Rocha, entrando na Rua Dr. Manoel Miranda (Av. 11), seguindo pela Rua Aristófanes Fernandes e Av. Industrial João Francisco da Mota, até chegar ao KM-06 e retornar ao itinerário normal.

No sentido Redinha, a linha N-08 passa a desviar a partir da Av. Industrial João Francisco da Mota, entrando na Rua Aristófanes Fernandes, Rua Dr. Manoel Miranda (Av. 11), Rua da Concórdia, Rua dos Paiatis (Av. 12), Av. Nevaldo Rocha, Viaduto da Urbana, Rua Dr. Mário Negócio e acessa a Av. Felizardo Moura, retornando ao itinerário normal.

Também sofreu desvios a linha N-25 (Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim), que começa a mudar no sentido Bairro Nordeste, a partir da Rua Pres. Leão Veloso (Av. 05), onde entra na Rua dos Paiatis (Av. 12), Rua da Concórdia, Rua Dr. Manoel Miranda (Av. 11), Rua Aristófanes Fernandes, Av. Industrial João Francisco da Mota e chega a Rua Luiz XV, onde segue o itinerário normal.

Já no sentido Redinha, a linha N-25 muda ainda dentro do Bairro Nordeste, vindo na Rua Tomé de Souza e entrando na Rua Getúlio Vargas, Rua Luiz XV, Av. Industrial João Francisco da Mota, Rua Aristófanes Fernandes, Rua Dr. Manoel Miranda (Av. 11), Rua da Concórdia, Rua dos Paiatis (Av. 12), Rua Pres. Leão Veloso (Av. 05) e retorna ao itinerário normal.

