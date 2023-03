Usuários do transporte público reclamam de lotação e do modo de pagamento para recarga de bilhete

Recarga só pode ser feita no dinheiro, sem a opção de pix ou cartão. Espera para atendimento pode durar mais de horas. SUBE está lotada de passageiros para recarregar bilhete eletrônico

Quem precisa recarregar o bilhete eletrônico do transporte público em Palmas tem passado por dificuldades. O atendimento é presencial e está sendo feito na sede da Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SUBE), antiga Seturb, no centro da capital. Diariamente, centenas de pessoas tem comparecido ao local e reclamado do tempo de espera, que pode ultrapassar horas.

Além disso, outra reclamação recorrente é em relação à forma de pagamento. Por enquanto, os usuários do transporte coletivo têm que sacar dinheiro antes de ir à SUBE. Isso porque não é possível fazer o pagamento por pix ou cartões de débito e crédito, somente em dinheiro vivo.

Reclamações recorrentes de quem precisa andar de ônibus todos os dias, como o estudante Luiz Eduardo. Não é a primeira vez que ele tenta atendimento para recarregar o cartão, que antes era feito por aplicativo. Por volta de 12h, ele ainda teria que esperar o atendimento de 100 pessoas que estavam na frente dele, o que comprometeria o horário do almoço e outros compromissos, como aula e trabalho.

“É uma falta de respeito com o usuário do transporte publico chegar aqui, sendo que antes a gente fazia a renovação da carteirinha pelo aplicativo estudante. Agora, a gente tem que passar a manhã toda aqui. Estou perdendo aula à tarde, horário de almoço pra estar aqui”, relata.

Sobre a forma de pagamento, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), afirma que vai ser normalizado em breve, mas não colocou um prazo. “Com a migração do sistema, nós tivemos alguns gargalos relacionados com à instituição financeira a qual era cadastrada com a empresa que presta serviço para a Seturb. Isso está sendo solucionado o mais rápido possível. Demanda certo tempo, mas a previsão é que logo logo, a qualquer momento, esse serviço vai ser restabelecido pra toda a população”, informa o responsável técnico pelo sistema de bilhetagem eletrônica da ATCP, Sóstenes Oliveira.

O representante da ATCP pede paciência para os usuários de ônibus e garantiu que o problema deve ser resolvido nesta sexta-feira (10). “Pedimos prazo emergencial. Pedimos a paciência da população para nos dar o respaldo, iremos entregar o mais rápido possível. Estamos com a equipe de tecnologia de prontidão, trabalhando de dia e de noite, pra entregar esse serviço, que depende da instituição financeira. Isso é emergência e vai ser entregue, pode ser hoje ou amanhã”, afirma.

Outra reclamação é sobre a frota de ônibus, que tem apresentado problemas nas últimas semanas. “A gente está vindo aqui nesse transtorno para pegar um ônibus que pode quebrar no meio do caminho, como tem acontecido muito, perdendo horário de trabalho”, comenta o estudante. Na noite desta quarta-feira (8), passageiros relataram que um ônibus da linha 090 – UFT quebrou a caminho da universidade.

A sede da SUBE funciona de 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A ATCP garante que todos que estiverem dentro da sede serão atendidos naquele mesmo dia. O atendimento é por ordem de chegada, a partir da retirada de um número de senha.

