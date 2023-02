Usuários enfrentam dificuldades no transporte coletivo da capital pelo terceiro dia seguido: ‘É uma falta de respeito’

Estações e pontos de ônibus permanecem lotados nos horários de pico desde segunda-feira (30) e a frota está operando abaixo do necessário para atender a demanda de passageiros. Terceiro dia de caos no transporte público de Palmas

No terceiro dia rodando com menos ônibus, os usuários do transporte coletivo de Palmas ainda tiveram dificuldades para chegarem aos seus compromissos na manhã desta quarta-feira (1°). E junto com os atrasos, vieram as reclamações dos cidadãos.

Mais uma vez, a estação Xerente, no Jardim Aureny III, ficou lotada de pessoas tentando chegar ao trabalho ou outros compromissos. A situação era a mesma em outros pontos, principalmente para quem precisava pegar a linha Eixão, que corta a cidade de norte a sul.

Nas estações, quem esperava para pegar o coletivo falou do que têm enfrentado nos últimos dias. Para completar, o tempo amanheceu chuvoso na capital.

Usuários tiveram que ‘disputar’ um espaço para entrar nos ônibus

“Nenhum parou e eu entro 8h. Está horrível essa situação, porque não tem condições. Ontem [terça-feira] a gente conseguiu espremida. Mas hoje, de jeito nenhum”, disse uma usuária durante a manhã. “Ontem eu cheguei atrasada. Cheguei quase 11h, atrasei todo o meu trabalho por conta dos coletivos, infelizmente. É lamentável isso aí. E se faltar, o patrão ainda desconta”, reclamou outra moradora que depende dos ônibus diariamente.

“Isso é falta de respeito pelo ser humano. Nós como mãe de família, pai de família, e assim sucessivamente. É uma falta de respeito”, disse outra usuária do transporte.

Este seria, de fato, o primeiro dia de operações da Agência de Transporte Coletivo de Palmas. Mas na segunda-feira (30), as empresas que faziam o serviço, requisitadas desde dezembro, suspenderam as atividades. A maior parte dos motoristas e outros trabalhadores não assumiram as funções.

Como opção, a prefeitura está contratando esses funcionários, mas muitos não quiseram aceitar a proposta da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

Situação na estação de ônibus no Aureny III, em Palmas

Para completar a situação, o sistema de recarga dos cartões de integração ainda não está funcionando nesta quarta-feira (1º). As cabines nas estações continuam fechadas. Na terça-feira (31), os usuários reclamaram que estavam gastando mais, já que precisam pagar todas as linhas.

O que diz a prefeitura

Sobre as contratações de motoristas e outros funcionários para restabelecer o serviço, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas informou que 85% dos ônibus retomaram as rotas do transporte coletivo da capital.

Frota ainda aguarda a contratação de motoristas para voltar a rodar 100%

Também informou que dos 123 motoristas nomeados no Diário Oficial do Município na sexta-feira (27), cerca de 102 já foram efetivamente contratados. Além disso, os pontos de vendas estão inoperantes devido à troca de titularidade e migração de banco de dados. De acordo com a empresa responsável, o serviço deverá ser retomado até o final da semana.

