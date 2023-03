Usuários podem recarregar cartões do transporte público neste domingo em seis estações de ônibus; veja onde

Créditos que estão nos cartões antigos continuaram ativos para uso, assim como os próprios cartões. Cobrança da tarifa volta na próxima terça-feira (7) Ponto de recarga do transporte coletivo de Palmas

Lia Mara/Prefeitura de Palmas

Os pontos de recarga do cartão do transporte coletivo de Palmas estarão abertos neste domingo (5) para atender a população. Como a gratuidade da cobrança segue apenas até 23h59 de segunda-feira (6), os usuários devem aproveitar para colocar os créditos e evitar transtornos quando a tarifa for retomada na terça-feira (7).

As recargas podem ser feitas em seis estações de ônibus, das 7h às 12h. Neste primeiro momento, as recargas serão possíveis apenas de forma presencial e pagamento em dinheiro.

Segundo o município, os créditos que estão nos cartões antigos continuaram ativos para uso, assim como os próprios cartões.

Para tirar dúvidas sobre a recarga, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) criou dois novos canais de comunicação com o cidadão, das 8h às 16h, de segunda a sexta.

Por meio da WhatsApp 63 99247-8426

Pelo e-mail bilhetagemeletronica@palmas.to.gov.br

Durante a semana também estão disponíveis os contatos da Ouvidoria Geral de Palmas – 0800 6464 156, 63 3212-7144, 63 3212-7143, e-mail ouvidoria@palmas.to.gov.br, das 7h às 19h. Além do Whats Palmas, 63 3212-7500, das 13h às 19h.

Para empresas

As empresas podem fazer a compra de recarga dos seus funcionários de forma online pelo site sbepalmasatcp.dataprom.com. A venda presencial para pessoa jurídica ainda não está disponível.

Relação dos pontos de recargas:

Sábado e domingo das 7h às 12h

Estação Apinajé – Avenida Teotônio Segurado, ACSU – NO 10

Estação Xambioá – Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-60 (602 Sul)

Estação Krahô – Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-120 (1.201 Sul)

Estação Javaé – Avenida Tocantins Quadra 19, Taquaralto

Estação Xerente – Avenida I, APM 13, Jardim Aureny III

Estação Karajás – Jardim Aureny I, S/N, Qd. NW, Lote 10

Entenda

A gratuidade começou no início de fevereiro, depois que o município assumiu completamente o transporte coletivo da cidade e o sistema mergulhou em um caos. Inicialmente a gratuidade seria por apenas alguns dias, mas acabou sendo prorrogada por todo mês.

Na época a Agência de Transporte Coletivo de Palmas informou que ficou sem acesso ao sistema de bilhetagem eletrônica, o que impedia os usuários de recarregarem as carteirinhas, e encontrou dificuldade em contratar motoristas para os ônibus. Isso gerou transtorno e protestos dos usuários.

Na sexta-feira (3) a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), fez um balanço dos 100 dias à frente do transporte coletivo e anunciou novidades para o serviço, inclusive a prorrogação da gratuidade até a próxima segunda-feira (6).

Na terça-feira (7), a cobrança será retomada. O valor da passagem não terá aumento, continua em R$ 3,85.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

