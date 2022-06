Vacanze a 1 euro a notte in bellissime località italiane: Ecco gli Hotel e come fare subito richiesta

Barattereste la vostra privacy in cambio di una vacanza di cinque giorni in hotel a un euro a notte? In molti lo farebbero, a giudicare dal numero di richieste e prenotazioni che ha già ricevuto lo Stupido Hotel di Rimini da quando – pochi giorni fa – ha lanciato la proposta: cinque notti in albergo a un prezzo simbolico a patto di essere filmati 24 ore su 24 come in un reality show.

Vacanze in hotel a un euro a notte solo se filmati h24

L’idea è stata lanciata dal titolare dell’albergo di Rimini Fabio Siva, e ha già fatto registrare un vero e proprio boom. Ma come è nata l’iniziativa? A spiegarcelo è lo stesso ideatore: “Durante il lockdown siamo stati tutti connessi per tutto il giorno, e anche andando in giro si vedono tantissime persone rapite dai propri smartphone. Per non parlare di quello che si vede sui social, dove c’è davvero di tutti. Ora voglio vedere se gli italiani ancora tutta questa voglia di mettersi in mostra, e così è nata l’idea”.

Un reality “a rotazione”

L’iniziativa – ha spiegato Fabio – partirà dal 15 aprile e durerà sino all’1 settembre. Sarà rivolta per cinque giorni per volta a delle coppie, cui sarà riservato un piano dell’hotel con tre stanze. Ci sarà poi un terrazzo comune con vista mare con tanto di Jacuzzi (“Ma solo a quattro posti, per vedere un po’ le dinamiche che avverranno”, ha specificato). L’ingresso delle coppie sarà scaglionato, di modo da cambiarne una soltanto ogni cinque giorni, per movimentare ulteriormente la situazione.

Un’iniziativa simile era stata fatta qualche tempo fa in Giappone, ma si trattava di una sola stanza messa a disposizione a 100 yen a notte (al cambio attuale 0,77 euro). Qui invece entrano in gioco dinamiche di gruppo che possono regalare momenti davvero imprevedibili. “Credo che sarà divertente vedere persone che non si conoscono e che magari sono molto diverse tra loro condividere una situazione del genere in vacanza”, ha aggiunto Siva.

Verranno organizzati anche momenti da vivere in comune, di modo da favorire l’interazione tra le coppie. E ci sarà anche una stanza dedicata alla regia con tanto di “voce guida”. L’intero soggiorno sarà filmato e trasmesso in streaming 24 ore al giorno su Twitch, 12 su YouTube e due su Facebook, ma allo studio c’è anche la trasmissione su altri social network.

Vacanze a 1 euro, E la privacy?

Ovviamente qui entra in gioco tutto il discorso sulla privacy. Il titolare dello Stupido Hotel ha già spiegato che sarà fatto tutto a norma di legge, con autorizzazioni e quant’altro. Ma è evidente che chi vorrà mettersi in gioco in una situazione del genere rinuncerà già di per sé al proprio desiderio di riservatezza. “Si fa un gran parlare di privacy, ma poi passiamo la giornata – soprattutto in vacanza – a pubblicare foto sui social network.

Da quello che abbiamo mangiato a colazione al bagno in piscina, dalla discoteca alla gita fuori porta. Secondo me la privacy non interessa più di tanto alla gente. E lo dimostra il fatto che già siamo stati sommersi di telefonate e richieste”. Per chi si volesse cadidare puù farlo sulla pagina Facebook dello Stupido Hotel. Continua a leggere Piuviaggiare.it. Dai uno sguardo a Piuricette.it e Piudonna.it

L’articolo Vacanze a 1 euro a notte in bellissime località italiane: Ecco gli Hotel e come fare subito richiesta proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.