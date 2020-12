vacanze-da-sognare-nel-2021:-da-cuba-alle-maldive,-le-mete-agognate-dagli-italiani

Molte piattaforme hanno registrato nelle ultime settimane, in particolare nelle giornate in cui i colossi farmaceutici hanno annunciato la conclusione dei test di fase 3 sui vaccini, una ripresa delle ricerche di voli e soggiorni e in minima parte anche delle prenotazioni. L’avvio delle campagne vaccinali in molti paesi, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti fino al Canada, e il prossimo via libera europeo – nonostante nuovi blocchi e lockdown un po’ in tutto il Vecchio continente – aprono una nuova, confortante prospettiva per il 2021. Anche nel settore dei viaggi, che prima o poi – per esempio col sistema CommonPass sviluppato dal World Economic Forum che pare quello su cui si riversano più aspettative – dovrà riprendere quota.

Insomma, la voglia di lasciarsi il 2020 horribilis alle spalle, di guardare al futuro e (anche solo) di progettare nuovi viaggi è sempre più forte: il 2021 sarà ancora all’insegna della prudenza, delle misure di sicurezza e della riscoperta delle destinazioni più vicine, come suggerisce il trend della “staycation” che si è affermato in questi mesi. Ciò non toglie che gli italiani abbiano il desiderio di imbarcarsi su un aereo e ricominciare a esplorare il mondo. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea e titolare di Salute, sicurezza e migranti ha spiegato a Repubblica che “se tutto andrà bene non perderemo la prossima estate”.

Fuerteventura, Canarie

A dimostrarlo ci pensano i dati delle ricerche e delle prime prenotazioni – effettuate in questi mesi sul prossimo anno – elaborati da Volagratis.com, che ha così individuato le dieci destinazioni dove sognano di andare gli italiani nel 2021. La piattaforma ha appunto analizzato i dati delle ricerche e delle prenotazioni sul prossimo anno avvenute in questi ultimi mesi: sono naturalmente tendenze che dovranno consolidarsi – anche in base alle norme e indicazioni previste sia per l’ingresso che per il rientro in Italia da quelle destinazioni – ma che tracciano in qualche modo il menu dei desiderata nostrani in fatto di trasferte.

Si va dunque dal Mar Rosso, paradiso su cui molti stanno effettuando ricerche, grazie a temperature che di giorno non scendono mai sotto i 20 gradi e a una delle barriere coralline più belle del pianeta. Tra le mete egiziane più desiderate dagli italiani spicca Hurghada, che registra già l’11% delle prenotazioni volo più hotel per il 2021 e che nelle ricerche dei viaggiatori raccoglie il 6% delle preferenze totali. Seguono Sharm El Sheikh e Marsa Alam, rispettivamente con il 9,4% e il 5% di prenotazioni totali sui pacchetti volo e hotel.

Seguono le Maldive, da sempre meta prediletta degli italiani: destinazione perfetta per un viaggio all’insegna del relax. Un italiano su dieci ha infatti cercato su Volagratis.com offerte per hotel e pacchetti volo più hotel per raggiungerle. Molto gettonate, e a dire il vero già frequentate e scelte per trascorrere qualche settimana invernale, le isole Canarie: ricche, diverse, territorio spagnolo e con un’ampia offerta fra sport, natura e relax. Dalla selvaggia Tenerife col suo imponente vulcano Teide (che raccoglie già il 3% di prenotazioni totali per il 2021 sui pacchetti volo e hotel) a Fuerteventura (2,8%), fino alla più vivace Gran Canaria.

Sicilia (Cefalù)

L’Italia è nella mente dei viaggiatori con la Sicilia e Roma. Nel primo caso il numero delle ricerche (2,5% del totale) e delle prenotazioni (4,2%) degli hotel per il 2021 già registrate dalla piattaforma. Tra le mete più gettonate spiccano Palermo e Catania. Nel secondo, invece, la Capitale registra già il 2,8% delle prenotazioni di hotel e il 4,5% di voli per le vacanze del 2021. I segnali sono dunque confortanti per quanto, appunto, sempre all’insegna di indicazioni che cambiano di settimana in settimana.

Nella lista dei desideri degli italiani c’è anche Dubai: l’oasi di vetro e di metallo che sbuca improvvisamente dal deserto e si specchia nelle acque turchesi del Golfo Persico. Atmosfera surreale, alberghi di lusso e le decine di esperienze e opportunità che offre a renderla una delle mete più desiderate e ricercate per il 2021 (3% del totale). Fra i grandi classici si confermano invece Tokyo, soprattutto per la primavera dei ciliegi in fiore (2,5% delle prenotazioni totali dei voli), New York che nonostante un nuovo lockdown in arrivo registra la percentuale più alta di ricerche per quanto riguarda i voli (4%), cui si aggiungono quelle per i pacchetti volo più hotel (4%) e le prenotazioni per i voli già effettuate (2%) e Amsterdam. La capitale dei Paesi Bassi è da sempre, in ogni classifica da molti anni a oggi, una meta che non conosce stagioni ed è al primo posto tra le destinazioni già prenotate per i pacchetti volo più hotel su Volagratis.com, scelta da oltre un italiano su dieci.

Chiude questa top ten dei sogni per il prossimo anno L’Avana, fascino caraibico e atmosfera latina. Dal centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, fino al Malecón, la passeggiata sul lungomare, la città è un’esperienza sensoriale da vivere almeno una volta nella vita: a confermarlo le ricerche dei voli (2%)