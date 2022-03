vacanze-in-bicicletta?-ecco-dove

Che siate neofiti o appassionati, mai come adesso la scelta migliore sembra essere quella di darsi al cicloturismo. Vento nei capelli, nel pieno rispetto dell’ambiente, immersi nella luce e a portata di mano con gli odori e i colori della bella stagione, da goderci a ritmo slow, tra patrimoni culturali e artistici e specialità eno-gastronomiche. Si può andare da soli, si può andare in famiglia e certamente si può andare in gruppi organizzati, ad esempio da FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta: mette a disposizione dei cicloturisti, sia coloro che amano organizzare le proprie uscite in bicicletta in maniera autonoma, sia per chi desidera avvicinarsi a questa formula di vacanza partecipando a escursioni e iniziative organizzate.

Tra le novità FIAB, l’incremento delle tracce GPS scaricabili gratuitamente dal sito Bicitalia.org (23.000 km di itinerari ciclabili), la Settimana di MAGGIO per pedalare lungo le vie d’acqua del nostro Paese; le GIORNATE NAZIONALI DEL CICLOTURISMO nel weekend 11-12 GIUGNO, con tantissime opportunità per provare a pedalare partecipando a un’escursione fuori porta nei parchi regionali, lungo ciclabili adatte a tutti, verso riserve naturali e oasi, nelle cascine dietro casa per degustare prodotti a km 0.

E, ancora, la garanzia di trovare strutture ricettive bike friendly tra le oltre 600 inserite nel portale Albergabici.it; e l’articolato programma di BiciViaggi FIAB in Italia o all’estero, perfetti che chi desidera partecipare a vacanza in bicicletta in gruppo accompagnati da esperte guide FIAB.

Muoversi sulle due ruote è una attività salutare adatta a tutti, anche ai bambini o alle persone meno sportive o meno giovani che possono agevolmente avvalersi delle e-bike (mezzo ideale nei tragitti più impegnativi).

Tra i grandi classici, ecco qualche suggerimento di itinerario:

La Ciclovia del Sole, ovvero il tratto italiano, dal Brennero alla Sicilia, dell’itinerario EuroVelo 7 che collega Capo Nord a Malta.

La Ciclovia Adriatica, da Trieste a Santa Maria di Leuca.

La Ciclovia dell’Alpe Adria

La Ciclovia AIDA (Alta Italia Da Attraversare), che dalla Val di Susa in Piemonte arriva a Trieste toccando tutte le città della Pianura Padana.

La Spoleto-Assisi

La Ciclabile del Ticino, itinerario facilmente accessibile da una grande città come Milano e fattibile in ogni momento dell’anno.

Se non vi basta, tanti altri suggerimenti li trovate sul sito della Fiera del Cicloturismo che si è appena concluso a Milano: dalla Basilicata alla Gran Canaria, da Biella a Pisa e fino a Valencia.

Per pianificare in modo autonomo una ciclo-vacanza ricordiamo il sito Albergabici.it, il portale per individuare l’alloggio ideale tra oltre 600 strutture ricettive bike friendly, ovvero hotel, agriturismi, bed & breakfast, campeggi, rifugi, ecc. attrezzati per garantire i servizi di accoglienza indispensabili a chi si muove sulle due ruote: un ricovero sicuro per le bici, attrezzi per la manutenzione di base, possibilità di lavare vestiti e attrezzature, colazione abbondante, informazioni sulle ciclovie e gli itinerari nella zona e molto altro. Albergabici.it racchiude anche ulteriori consigli per gite giornaliere, escursioni, vacanze e attività su due ruote.

Tra le proposte Fiab per viaggiare in gruppo, nel programma 2022 segnaliamo:

Sicilia Occidentale, dal 28 marzo al 4 aprile. Quota di partecipazione da € 1.060

Un viaggio ad anello con partenza e arrivo a Palermo, toccando Trapani, Favignana, Marsala e Selinunte. Nel prezzo è compreso anche il noleggio di una bicicletta (con un supplemento si può richiedere la bici a pedalata assistita).

Valencia, dal 9 al 16 maggio. Quota di partecipazione da € 790

Un viaggio a Valencia non è solo un pretesto per visitare una città magnifica, con i suoi gioielli architettonici gotici, modernisti e contemporanei. Ad aspettare i cicloturisti ci sono spiagge e meravigliosi parchi naturali. Valencia si sta impegnando per diventare una delle prime città a neutralità carbonica entro il 2030, con 5 milioni di metri quadri di verde urbano e 150 km di piste ciclabili, in buona parte progettate e volute dall’assessore Giuseppe Grezzi (di origini italiane), che il gruppo incontrerà il primo giorno di visita.

Fiandre, dal 16 al 24 luglio. Quota di partecipazione da € 1.240

Le Fiandre sono una meta ideale per gli amanti della bicicletta in una regione all’avanguardia per le politiche bike friendly. Il loro territorio pittoresco, che ritroviamo nei quadri di pittori del Rinascimento Fiammingo come Hieronymus Bosch e Bruegel, vanta una fitta rete di itinerari ciclabili segnalati alla perfezione.

Olanda, dal 5 al 14 agosto. Quota di partecipazione da 1.190

L’Olanda non è soltanto Amsterdam, quando la si definisce il paradiso della bicicletta. Lo si tocca con mano in uno dei più classici dei Biciviaggi FIAB, quello che tocca Rotterdam e poi la campagna attraversando i paesaggi più iconici dei Paesi Bassi.

Santiago de Compostela, dal 18 al 28 agosto. Quota di partecipazione da € 1.450

Forse non esiste cammino più suggestivo. Il percorso che in milioni fanno a piedi può essere battuto anche in bicicletta. Da Leon alla cattedrale di Santiago de Compostela un viaggio a tappe sulle orme dei pellegrini.

Portogallo (da Porto a Lisbona), dal 7 al 14 settembre. Quota di partecipazione da € 1.050

Un viaggio in bicicletta ai confini occidentali dell’Europa, per pedalare in territori unici, respirando la brezza dell’oceano, tra natura e città d’arte.

Isola d’Elba, dal 18 al 25 settembre (iscrizioni in apertura)

L’articolo Vacanze in bicicletta? Ecco dove proviene da The Map Report.