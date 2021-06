vaccinati-con-pfizer-lo-stesso-giorno-e-nello-stesso-luogo:-muoiono-a-pochi-giorni-uno-dall’altro

La procura di Verbania vuole escludere che vi siano collegamenti tra i due decessi: entrambi sono stati vaccinati con Pfizer nello stesso giorno e nello stesso luogo

Si vaccinano con Pfizer lo stesso giorno, il 30 maggio, e nello stesso luogo ad Arona e muoiono a distanza di pochi giorni. E’ quanto successo a Massimiliano Marcacci, 50 anni, ex arbitro e calciatore ed Andrea Pirali, di 52 anni. Non c’è ragione per ritenere che i due decessi siano collegati anche perché Marcacci ha avuto un malore a distanza di due settimane dalla vaccinazione mentre Pirali si era sentito male poco dopo l’inoculazione. La coincidenza del luogo e del giorno delle due vaccinazioni, però, ha spinto la procura di Verbania a chiedere accertamenti anche su questo secondo decesso disponendo l’esame autoptico.