Vaccini Pfizer e ModeRNA potrebbero interferire sulla fertilità e i comportamenti sessuali umani

Leggimi l’articolo

I vaccini Pfizer e Moderna COVID utilizzano un involucro di nanoparticelle lipidiche per racchiudere l’mRNA in modo che possa essere efficacemente somministrato nelle cellule. Moderna ha inizialmente progettato questo tipo di tecnologia di terapia genica per combattere il cancro per una piccola popolazione mirata: i malati di cancro. Il sistema di rilascio delle nanoparticelle lipidiche non è stato inizialmente progettato per essere utilizzato per un vaccino a livello mondiale. Questo articolo (pubblicato nel 2018) discute l’impatto dei sistemi di rilascio delle nanoparticelle sull’apparato riproduttivo.

Potenziali effetti negativi delle nanoparticelle sul sistema riproduttivo

Con il vigoroso sviluppo di materiali di dimensioni nanometriche, i nanoprodotti stanno diventando ampiamente utilizzati in tutti gli aspetti della vita. In medicina, le nanoparticelle possono essere utilizzate come trasportatori di farmaci nanoscopici e per le tecnologie di nanoimaging. Pertanto, è stata prestata una notevole attenzione ai potenziali rischi delle NanoParticelle.

Studi precedenti hanno dimostrato che numerosi tipi di NanoParticelle sono in grado di superare determinate barriere biologiche ed esercitare effetti tossici su organi cruciali, come cervello, fegato e reni. Solo di recente l’attenzione è stata rivolta alla tossicità riproduttiva dei nanomateriali.

Le NanoParticelle possono passare attraverso la barriera sangue-testicolo, la barriera placentare e la barriera epiteliale, che proteggono i tessuti riproduttivi, per poi accumularsi negli organi riproduttivi. L’accumulo di NanoParticelle danneggia gli organi (testicolo, epididimo, ovaio e utero) distruggendo le cellule di Sertoli, le cellule di Leydig, e le cellule germinali, causando una disfunzione degli organi riproduttivi che influisce negativamente sulla qualità, quantità, morfologia e motilità dello sperma o riduce il numero di ovociti maturi e interrompe lo sviluppo follicolare primario e secondario.

Inoltre, le NanoParticelle possono interrompere i livelli degli ormoni secreti, causando cambiamenti nel comportamento sessuale.

Tuttavia, l’attuale revisione esamina principalmente i fenomeni tossicologici. I meccanismi molecolari coinvolti nella tossicità delle NanoParticelle per il sistema riproduttivo non sono completamente compresi, ma i possibili meccanismi includono stress ossidativo, apoptosi, infiammazione e genotossicità. Studi precedenti hanno dimostrato che le NanoParticelle possono aumentare l’infiammazione, lo stress ossidativo e l’apoptosi e indurre ROS, causando danni a livello molecolare e genetico che si traduce in citotossicità.

QUI LINK DELLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA

https://www.researchgate.net/publication/329552086_Potential_adverse_effects_of_nanoparticles_on_the_reproductive_system