Vaccino a domicilio? La Fondazione Don Gnocchi al fianco dei cittadini più fragili.

La Fondazione Don Gnocchi in prima linea per garantire il vaccino ai cittadini fragili. Ottimi risultati per il servizio di vaccinazione domiciliare.

La Fondazione Don Gnocchi è impegnata da alcune settimane nel piano di vaccinazione domiciliare a Milano, in collaborazione con le autorità sanitarie locali.

L’intervento degli operatori della Fondazione riguarda cittadini fragili che non hanno la possibilità di accedere agli hub vaccinali allestiti in città.

“Abbiamo risposto prontamente a una richiesta di manifestazione di interesse formulata dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) “Sacco Fatebenefratelli””sottolinea il dottor Raffaele Benaglio, responsabile medico per l’innovazione dei servizi domiciliari dell’IRCCS milanese della Fondazione Don Gnocchi.

“Il servizio viene svolto in collaborazione con l’hub vaccinale dell’ASST, che fornisce alla farmacia della Fondazione Don Gnocchi le scorte settimanali di flaconi del vaccino contro il Covid-19. Per quanto riguarda l’erogazione, svolgiamo il servizio a domicilio in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano, anch’esso ente erogatore, e questo ha consentito di mettere a punto una suddivisione delle aree di Milano, sulla base della residenza degli utenti, consentendo a noi e a loro di fornire un servizio puntuale”.

La centrale operativa all’Istituto “Palazzolo”.

In occasione delle singole sessioni vaccinali, la Centrale operativa dei servizi territoriali dell’Istituto “Palazzolo-Fondazione Don Gnocchi” di Milano, tramite il lavoro della coordinatrice Barbara Loi e di Giusy Coraci, programma i singoli accessi presso il domicilio degli utenti.

Successivamente, l’équipe formata dai medici Anna Garegnani e Raffaele Benaglio e dagli infermieri Giusy Coraci e Marzia Girardi si reca al domicilio delle persone interessate, dotata di vaccini conservati in un frigorifero portatile a temperatura controllata e di un kit di emergenza.

Già vaccinati a casa oltre un centinaio di anziani fragili.

“Il servizio” aggiunge il dottor Benaglio “è rivolto a tutte le persone anziane con limitazione dell’autonomia che fino ad oggi sono state impossibilitate a raggiungere gli hub vaccinali. Oltre all’elenco di persone fornito dall’ASST, la stessa ci ha dato la possibilità di vaccinare a domicilio anche alcuni pazienti che usufruiscono dei servizi dell’Assistenza Domiciliare Integrata della Fondazione, sempre con la regia della Centrale operativa dei nostri servizi territoriali. Questo programma, avviato di recente, ha finora consentito di vaccinare oltre un centinaio di persone anziane fragili, con un grande livello di soddisfazione da parte degli utenti”.