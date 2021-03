Vaccino Covid, arriva la svolta: chi lo fa potrà togliere la mascherina

Il vaccino Covid è la principale protezione contro il virus. E proprio così si spiega la decisione presa per chi si immunizza contro il virus.

Vaccino Covid, da più parti è questa l’arma ritenuta fondamentale per far si che la pandemia in corso in tutto il mondo possa rallentare. Ci sono dei risultati importanti che riguardano Paesi in cui la somministrazione dei vari ritrovati a disposizione ha contribuito ad un miglioramento netto della situazione. È il caso della Gran Bretagna, che risulta essere più avanti di tanti in ambito vaccino Covid, o di Israele, dove la quasi totalità dei suoi circa 10 milioni di abitanti risulta ora immunizzato.

Negli Stati Uniti invece continua lo stillicidio, con quasi 30 milioni di contagi sugli oltre 117 mln nel mondo. E con più di mezzo milione di morti sui 2,6 decessi complessivi da quando è scattata l’emergenza sanitaria. Proprio dagli Usa provengono ben tre vaccini. Si tratta di quelli messi a punto da Moderna, Pfizer e Biontech e Johnson & Johnson. Ora il CDC – Centers for Disease Control and Prevention – ha fatto una importante comunicazione che riguarda proprio le persone che si sono sottoposte a vaccino. Chi risulta protetto con tale importantissima misura potrà non indossare la mascherina a cospetto di coloro che hanno fatto lo stesso.

Vaccino Covid, niente mascherina al chiuso con altri vaccinati è l’unica eccezione

Ciò potrà accadere soltanto negli ambienti chiusi e comunque solo se la somministrazione per tutti i soggetti coinvolti è avvenuta da almeno 14 giorni. Il fatto è che, tra gli infetti, figurano esserci anche delle persone già vaccinate. Ed abbiamo delle situazioni del genere anche in Italia, con una dozzina di dottori che, nel Lazio, avevano ricevuto il vaccino Covid salvo poi risultare positivi. Gli esperti sanitari americani del CDC giustificano tale decisione affermando che i vaccinati di nuovo positivi non risultano più contagiosi.

Però non è chiaro per quanto tempo sia effettivamente così. Ad ogni modo anche i vaccinati devono rispettare le regole note e concepite per rallentare il contagio. Quella di non utilizzare la mascherina avviene solo per la situazione indicata, con altri vaccinati da due settimane ed esclusivamente al chiuso. In tutte le altre situazioni invece mascherina e distanziamento fisico vanno osservati, oltre alla frequente igienizzazione delle mani ed altro.

