Vaccino Pfizer, ci sono novità su richiamo e conservazione

Tempi e modalità della vaccinazione con i vaccini a rna messaggero delle case Pfizer-BioNTech e di Moderna stanno cambiando e questo avviene perché sulla base dei dati scientifici via via aggiornati si acquisiscono più informazioni che consentono di adattare e gestire sempre meglio la campagna vaccinale. Oggi la seconda dose, il richiamo, si fa a distanza di 42 giorni dalla prima e non più dopo 21. E presto per il vaccino di Pfizer-BioNTech potrebbe arrivare una nuova variazione, con un ulteriore prolungamento fino a 3 mesi dell’intervallo fra la prima e la seconda somministrazione. Infatti, ricevere il richiamo dopo 3 mesi anziché dopo 21 giorni, triplicherebbe la risposta immunitaria, secondo uno studio svolto su persone con più di 80 anni. Della ricerca, condotta dall’università di Birmingham e ancora non pubblicata, si trova notizia sulla pagina dell’università. Le novità positive sul vaccino di Pfizer non sono finite: l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato l’approvazione per la conservazione del vaccino a temperature di frigorifero (invece che a -70 °C) fino a 31 giorni.

Le regole sono ben precise

Nel Regno Unito, fin dagli inizi della campagna vaccinale le autorità hanno scelto di ritardare il richiamo per coprire una maggiore percentuale della popolazione, fra cui soprattutto le persone fragili. Qui già da gennaio era previsto che la seconda dose del vaccino di Pfizer potesse avvenire fino a 12 settimane dalla prima. Per gli altri paesi dell’Unione europea non è così, dato che l’autorità che autorizza il vaccino, l’Ema, ha indicato che l’intervallo massimo possibile, nel quale la protezione rimane la stessa, è stato misurato negli studi clinici ed è di 42 giorni. Qualsiasi cambiamento, incluso un prolungamento oltre i 42 giorni, richiede una variazione dell’autorizzazione del farmaco, come chiariva Ema tempo fa. In altre parole, ufficialmente prolungare ancora i tempi ad oggi non sarebbe possibile.

Pfizer, lo studio inglese: il richiamo a 3 mesi?

Ma lo studio inglese, qualora confermato, potrebbe aprire le porte a nuove valutazioni sulle tempistiche della vaccinazione, sempre seguendo le norme ufficiali. Nel Regno Unito, proprio grazie alla scelta di rimandare il richiamo anche oltre i 42 giorni, i ricercatori hanno potuto studiare in un trial clinico l’attivazione del sistema immunitario nel caso di una seconda somministrazione ritardata. Stando ai dati su 175 partecipanti con più di 80 anni, le persone che hanno ricevuto il richiamo col vaccino di Pfizer-BioNTech dopo 12 settimane anziché dopo 3 settimane presenterebbero livelli degli anticorpi specifici anti Sars-Cov-2 3,5 volte più alti. Il picco della risposta legata all’immunità cellulare – ci sono due grandi tipi di immunità, quella legata agli anticorpi e quella mediata dalle cellule – sarebbe invece più basso dopo la seconda dose. Tuttavia gli autori scrivono nella nota che anche a fronte di questo calo le risposte fra chi ha ricevuto il richiamo prima e chi dopo sarebbero comparabili se misurate nello stesso momento, dopo un certo intervallo dalla prima dose. Per queste ragioni, gli autori scrivono che un’estensione a 12 settimane “potrebbe aumentare e protrarre l’immunità legata agli anticorpi, che si ritiene essere importante [inteso come la principale fra le due immunità ndr] nella neutralizzazione del virus e nella prevenzione dell’infezione”. Attendiamo la pubblicazione dello studio per poter avere tutti i dati.

Ema cambia le modalità di conservazione

Un’ulteriore semplificazione, che taglia anche i costi, è già avvenuta. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha fornito un’autorizzazione che cambia le regole della conservazione del vaccino di Pfizer-BioNTech. La fiala già scongelata (dai circa -70 °C) e ancora non aperta potrà essere conservata a temperature dai 2 agli 8° C (cioè in un normale frigorifero) per un periodo di un mese. Prima la norma prevedeva che il passaggio in frigorifero dopo lo scongelamento durasse soltanto cinque giorni.

