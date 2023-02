Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada em Porto Alegre a partir de quarta-feira

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 4.512 doses serão recebidas na segunda (13). Primeiros públicos a serem imunizados são residentes e servidores de instituições de longa permanência. Vacina bivalente contra a Covid-19, produzida pela Pfizer

Itamar Aguiar/SES

Porto Alegre inicia na próxima quarta-feira (15) a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 4.512 doses serão recebidas na segunda (13).

Os primeiros públicos a serem imunizados são residentes e servidores de instituições de longa permanência. O público estimado pela SMS neste grupo é de 8,4 mil pessoas na Capital.

Depois, virão pessoas com 70 anos ou mais, pessoas com deficiência imunológica e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na sequência, aparecem pessoas de 60 a 69 anos (fase 2), gestantes e mães de recém-nascidos (fase 3), trabalhadores de saúde (fase 4) e pessoas com deficiência permanente (fase 5).

Para receber a dose bivalente, a pessoa deve ter concluído o esquema primário com a vacina monovalente, sendo uma dose da vacina Janssen ou duas das vacinas Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca. O intervalo mínimo entre a segunda dose da vacina monovalente (esquema primário ou reforços) e a bivalente deve ser de quatro meses.

Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompletos, deverão completar o esquema vacinal com as vacinas Covid-19 monovalentes.

Rio Grande do Sul

O estado recebeu, na quinta (9), um lote com 32,4 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19. A remessa chegou à Central Estadual de Armazemanento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, e foi dividido para as 18 coordenadorias regionais de saúde.

No RS, pouco mais de 3 milhões de pessoas integram os grupos prioritários elencados para as primeiras cinco fases. De acordo com o Ministério da Saúde, novos lotes devem chegar ao estado nos dias 11 (226,8 mil doses) e 18 de fevereiro (324 mil doses), além de 1º de março (672,7 mil doses).

A vacina bivalente, da Pfizer, foi produzida em cima de duas variantes da Ômicron, que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

“A vacina bivalente é ainda mais potente e também representa proteção. Nosso esforço é para alcançarmos o maior número possível de pessoas”, afirma a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

Doses de vacina bilavente contra a Covid-19 distribuídas no RS

Itamar Aguiar/SES

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa