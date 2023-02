Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada no Sul e Costa Verde do Rio

Imunizante funciona como uma dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19

Lucas Rezende/Divulgação

A vacina bivalente contra a Covid-19 vai começar a ser aplicada em pelo menos oito cidades do Sul e Costa Verde do Rio nesta segunda-feira (27).

O imunizante funciona como uma dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu a primeira remessa com mais de 243 mil doses aos municípios na sexta-feira (24). Desde então, algumas cidades já anunciaram o início da imunização. Confira:

Barra Mansa | Itatiaia | Miguel Pereira | Paty do Alferes | Paulo de Frontin | Vassouras | Resende | Volta Redonda

