vacina-bivalente-contra-a-covid-19:-veja-quem-pode-ser-vacinado-em-paracambi

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Vacina bivalente contra a Covid-19, produzida pela Pfizer

Paracambi (RJ) começou a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta terça-feira (28).

Nesta primeira etapa, o imunizante está sendo aplicado em idosos residentes de asilos e acamados.

Agentes de saúde vão até as instituições de longa permanência para imunizar os idosos. Já no caso dos acamados, é necessário fazer um agendamento pelos telefones (24) 2683-0187 ou 3693-2199, de segunda a sexta-feira.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, carteira de identidade e o CPF ou cartão SUS.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Para ser vacinado, o morador precisa ter recebido duas ou mais doses de qualquer vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

