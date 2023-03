vacina-bivalente-contra-a-covid-19:-veja-quem-pode-ser-vacinado-em-paraty

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Veja quem faz parte do grupo prioritário. Paraty começa a aplicar vacina bivalente contra a Covid-19 nesta quinta-feira

Prefeitura de Santos/Divulgação

Paraty (RJ) vai começar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta quinta-feira (2).

Nesta primeira fase, o imunizante vai ser aplicado em idosos acima de 70 anos, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais da saúde, pacientes imunocomprometidos, trabalhadores e pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos.

Para evitar o desperdício das doses, é necessário fazer um agendamento no posto de saúde do bairro. O imunizante será disponibilizado no Centro Integrado de Saúde (CIS), no Centro, de 14h às 16h.

Moradores de instituições de longa permanência e de aldeias indígenas vão receber a visita dos profissionais de saúde para receberem a vacina. Os residentes do Quilombo serão vacinados no posto de saúde do bairro Patrimônio.

Reforço contra a Covid-19

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

