vacina-bivalente-contra-a-covid-19:-veja-quem-pode-ser-vacinado-em-quatis

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Veja quem faz parte do grupo prioritário e o que é preciso fazer. Quatis começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 na segunda-feira.

Divulgação

Quatis (RJ) vai começar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (6).

Nesta primeira etapa, o imunizante será aplicado em idosos acima de 70 anos, povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, residentes e funcionários de instituição de longa permanência, imunocomprometidos acima de 12 anos.

A vacinação será disponibilizada nas unidades da Estratégia Saúde da Família dos bairros Jardim Polastri e Jardim Independência e na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário. O funcionamento é de segunda a sexta, de 9h às 16h.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Para receber a vacina, o morador precisa ter recebido duas ou mais doses de qualquer imunizante contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

Para receber a dose, o morador deve apresentar a caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. Além dos documentos, os imunossuprimidos precisam levar um laudo médico que comprove a condição.

Ufficio Stampa