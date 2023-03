vacina-bivalente-contra-a-covid-19:-veja-quem-pode-ser-vacinado-em-rio-das-flores

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Saiba quem faz parte do grupo prioritário. Rio das Flores começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 a partir de quinta-feira

Rio das Flores (RJ) vai começar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta quinta-feira (2).

Segundo a prefeitura, nesta primeira etapa da campanha, o imunizante será aplicado em idosos acima de 80 anos .

A vacina está disponível em cinco unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. São elas: Elias Kalil Ristum (Centro I), Sossego, Rosália da Rosa Machado (Centro II), Manuel Duarte e Taboas. Para ser vacinado em outro posto de saúde é necessário agendar.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Para agendar ou receber a dose, o morador deve apresentar a caderneta de vacinação, carteira de identidade e cartão do SUS.

