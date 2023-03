Vacina bivalente contra a Covid-19: veja quem pode ser vacinado em Valença

Imunizante funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Veja quem faz parte do grupo prioritário. Valença começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 nesta quarta-feira

Lucas Rezende/Divulgação

Valença (RJ) iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta quarta-feira (1º).

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. (veja calendário abaixo).

As doses da bivalente estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, 8h às 16h.

Para receber a vacina, o morador precisa ter recebido duas ou mais doses de qualquer imunizante contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão SUS. Além dos documentos, os imunossuprimidos precisam levar um laudo médico que comprove a condição.

Veja como fica o cronograma na cidade:

De 1º a 10: Idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos

De 13 a 17: Pessoas que residem em instituições de longa permanência acima de 12 anos, gestantes, puérperas e quilombolas

De 20 a 24: Profissionais da área da saúde

De 27 a 31: Pessoas acima de 12 anos com comorbidades, deficiência permanente e adolescentes que cumprem medidas sócias educativas.

Os pacientes acamados ou com dificuldades para se locomover podem agendar a aplicação da dose na unidade de saúde mais próxima.

