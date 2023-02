Vacina bivalente contra Covid em São Carlos, Araraquara e região: veja idades, locais e horários

Primeiro grupo contemplado com a vacinação é de idosos com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Doses da vacina bivalente contra a Covid-19

Adilson Silveira/Prefeitura de Limeira

Araraquara, São Carlos (SP) e mais 31 municípios da área de cobertura do g1 iniciaram a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Confira abaixo todas as cidades da região que disponibilizaram informações sobre a vacinação até esta terça-feira (28).

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do Governo Federal, o primeiro grupo contemplado com a vacinação é formado por pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Podem tomar a vacina bivalente pessoas que estiverem com o ciclo vacinal completo a mais de 4 meses, ou seja, 1º e 2º doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca ou dose única da Janssen.

Entenda o que são as vacinas bivalentes contra a Covid

Reforço com bivalente gera aumento nos níveis de anticorpos

Aguaí

A vacinação começará a partir de 1º de março

Horário: 7h às 16hs

Locais: Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais;, imunodeprimidos com HIV, AIDS, Câncer, transplantados de medula óssea e outras doenças imunossupressoras e gestantes e puérperas até 45 dias após o parto

Águas da Prata

Horário: das 7h às 16h

Local: Unidade Leopoldo de Araújo

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Nas unidades São Roque e Cascata a vacinação será feita mediante agendamento com os enfermeiros.

Américo Brasiliense

Horário: 13h às 15h

Locais: qualquer posto de saúde do município

Público-alvo: idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos

Analândia

Horário: 8h às 11h e das 14h às 16h

Local: UBS Analândia

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

A aplicação das doses começa no dia 2 de março

Araraquara

Idosos com mais de 70 anos

Horário: das 8h às 15h

Locais: Unidades do Vale do Sol, Vila Xavier, Cecap, Selmi Dei I e Sesa

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais

Pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos e pessoas com 70 anos ou mais

Horário: das 8h às 14h

Local: Sesa

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Araras

Horário: das 7h às 15h30

Agendamento: Para ser imunizado, é necessário realizar o agendamento de forma online pelo site http://www.araras.sp.gov.br/agendamentovacinacao e escolher uma das seis salas de vacina disponíveis

Locais: Salas de vacinas na ESF Dr. Edmundo Ulson, PAM Antônio Carlos Fabrício, PAM/ESF Francisco Cascelli, PAM Ênio Vitali, UBS Osvaldo Salvador Devitte

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Boa Esperança do Sul

Horário: 7h às 16h30

Locais: centro de saúde do Vista Verde e do Palmeiras

Público-alvo: idosos acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de instituição de longa permanência

Brotas

Horário: das 7h30 às 11h e das 13h às 16h

Locais: Unidades de Saúde Centro de Saúde II, PSF Campos Elíseos; Postos de Saúde Taquaral e do Patrimônio

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

A prefeitura orienta que pacientes acamados que fazem parte deste primeiro grupo prioritário entrem em contato com a unidade de referência para o agendamento da aplicação da vacina.

Conchal

A vacinação na cidade começa a partir do dia 3 de março

Horário: das 7h às 16h

Local: CEMEC

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Corumbataí

Horário: das 7h às 13h30

Local: UBS André Gimene

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Descalvado

Horário: das 13h30 às 16h

Local: Sede Paroquial

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Ibaté

Horário: das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h30

Locais: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Postos de Saúde da Família (PSFs) do município

Público-alvo: idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Itobi

Horário: das 7h às 15h30

Locais: UBS Alcibíades Pires e asilo da cidade

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Leme

Horário: das 7h30 às 16h

Locais: Unidade de Saúde do Jardim Empyreo e Unidade de Saúde do Jardim Santa Inês

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Mococa

Horário: das 8h às 16h

Locais: Todas as salas de vacina da cidade

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Nova Europa

Horário: das 12h às 16h

Local: Centro de Saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais

Pirassununga

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Locais: Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidade Materno Infantil – CEM

Público-alvo: idosos acima de 60 anos, moradores e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência a partir de 12 anos, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico de vacinação ou que já receberam uma ou duas doses de reforço

Porto Ferreira

Horário: das 8h às 16h

Local: USF Darcy Rippa – Porto Novo

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Ribeirão Bonito

Para receber a vacina é necessário fazer o agendamento nas unidades de saúde que estão aplicando o imunizante

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h

Locais: PSF Dr. Luiz Carlos Monteiro Novo, PSF Anita Bove e UBS Amabile Alves

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Rincão

Horário: 8h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta

Locais: centro de Saúde III e PSF Taquaral

Público-alvo: idosos a partir de 70 anos, idosos de instituição de longa permanência e imunossuprimidos

Rio Claro

Horário: das 7h30 às 16h30

Locais: Unidades de saúde do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão, Avenida 29, Palmeiras, Mãe Preta, Bonsucesso e Bela Vista.

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Cruz da Conceição

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro de Lazer dos Trabalhadores

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Cruz das Palmeiras

A aplicação de doses começará em 1º de março

Horário: 7h às 11h e das 13h às 16h

Local: Centro de Saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais

Santa Gertrudes

Horário: das 8h às 15h

Local: PSFs Margarida Polak Lara, João Buschinelli e Jardim Jequitibás

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Lúcia

A aplicação começará a partir de 1º de março

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 15h

Locais: CSIII e UBS do Jardim Nova Santa Lúcia

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Rita do Passa Quatro

Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h

Local: Posto de Saúde CSII (Rua Ignácio Ribeiro, 713 – Centro)

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

São Carlos

Horário: das 8h às 16h

Locais: – UBS Aracy, UBS Redenção, UBS Botafogo, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Vila Izabel, UBS Azulville, UBS Vila Nery, UBS São José, UBS Santa Paula, UBS Delta, UBS Santa Felícia

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Os pacientes cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (USF’s) receberão as doses pelas respectivas equipes de forma programada, conforme calendário, e, no caso das pessoas acamadas, o munícipe deve procurar a unidade de saúde de referência e solicitar a vacinação, que será feita no domicílio, mediante agendamento, pelos próprios profissionais da unidade.

São João da Boa Vista

Horário: das 7h às 17h

Locais: nas 14 unidades de saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

São José do Rio Pardo

Horário: 7h às 17h, de segunda a sexta-feira

Local: Sala de Vacinas (Rua Adolfo Bacci, 50, Centro)

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais

São Sebastião da Grama

A vacinação ocorrerá de 1 a 3 de março

Horário: das 7h às 11h

Local: Centro de Saúde III

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Tambaú

Horário: das 7h às 16h

Locais: todas as Unidades Básicas de Saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Tapiratiba

Horário: 7h às 16h

Local: Sala de Vacinação – Posto Central de Saúde

Público-alvo: idosos acima de 70 anos e pessoas acima de 12 anos que sejam imunocomprometidas

Trabiju

Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento na unidade de saúde ou pelo telefone (16) 3349-1124

Horário: 7h as 19h, de segunda a sexta-feira

Local: Unidade Básica de Saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos e mais e pessoas imunossuprimidas

Vito Califano