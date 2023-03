Vacina bivalente é disponibilizada em Vilhena, RO, para pessoas imunocomprometidas acima dos 12 anos

Gestantes e puérperas também serão atendidas nessa etapa. Imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde. Vacina bivalente contra a Covid-19

Prefeitura de Santos/Divulgação

A vacina bivalente contra a Covid-19 começou a ser aplicada esta semana em pessoas imunocomprometidas acima dos 12 anos, grávidas e puérperas em Vilhena (RO). Além desse público, o imunizante também está disponível para idosos.

A vacina protege contra a cepa original do vírus e as novas subvariantes. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da cidade.

Os moradores devem comparecer aos postos de saúde portando carteira de vacinação, documento oficial de identificação, cartão do SUS e laudo médico comprovando a imunodeficiência, caso se enquadre no grupo de imunodeprimidos.

Para receber a dose bivalente o morador precisa ter tomado pelo menos as duas primeiras doses monovalentes há mais de quatro meses.

Vito Califano