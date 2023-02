Vacina bivalente: Leme, Porto Ferreira e mais 10 cidades iniciam imunização contra Covid

Primeiro grupo contemplado com a vacinação é de idosos com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Doses da vacina bivalente contra a Covid-19

Adilson Silveira/Prefeitura de Limeira

Pelo menos doze, das 42 cidades da região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara iniciaram nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Confira abaixo os horários e locais por município.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do Governo Federal, o primeiro grupo contemplado com a vacinação é formado por pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência (ILP), imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

A meta é vacinar 90% da população-alvo. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os próximos beneficiados nesta primeira fase da vacinação serão idosos entre 60 e 69 anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Não há data definida para início da aplicação da bivalente nesses grupos.

O objetivo do reforço com a bivalente é expandir a resposta imune específica à variante ômicron e melhorar a proteção da população.

Podem tomar a vacina bivalente pessoas que estiverem com o ciclo vacinal completo a mais de 4 meses, ou seja, 1º e 2º doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca ou dose única da Janssen.

Entenda o que são as vacinas bivalentes contra a Covid

Reforço com bivalente gera aumento nos níveis de anticorpos

Águas da Prata

Horário: das 7h às 16h

Local: Unidade Leopoldo de Araújo

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Nas unidades São Roque e Cascata a vacinação será feita mediante agendamento com os enfermeiros.

Brotas

Horário: das 7h30 às 11h e das 13h às 16h

Locais: Unidades de Saúde Centro de Saúde II, PSF Campos Elíseos; Postos de Saúde Taquaral e do Patrimônio

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

A prefeitura orienta que pacientes acamados que fazem parte deste primeiro grupo prioritário entrem em contato com a unidade de referência para o agendamento da aplicação da vacina.

Corumbataí

Horário: das 7h às 13h30

Local: UBS André Gimene

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Itobi

Horário: das 7h às 15h30

Locais: UBS Alcibíades Pires e asilo da cidade

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

Leme

Horário: das 7h30 às 16h

Locais: Unidade de Saúde do Jardim Empyreo e Unidade de Saúde do Jardim Santa Inês

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Mococa

Horário: das 8h às 16h

Locais: Todas as salas de vacina da cidade

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Porto Ferreira

Horário: das 8h às 16h

Local: USF Darcy Rippa – Porto Novo

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Ribeirão Bonito

Para receber a vacina é necessário fazer o agendamento nas unidades de saúde que estão aplicando o imunizante

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 16h

Locais: PSF Dr. Luiz Carlos Monteiro Novo, PSF Anita Bove e UBS Amabile Alves

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Rio Claro

Nesta segunda-feira (27), a vacinação está sendo feita em instituições de longa permanência, incluindo abrigados e funcionários.

A partir da terça-feira (28), a vacinação será expandida a todo público-alvo da Fase 1.

Horário: das 7h30 às 16h30

Locais: Unidades de saúde do Wenzel, Vila Cristina, Cervezão, Avenida 29, Palmeiras, Mãe Preta, Bonsucesso e Bela Vista.

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Cruz da Conceição

Horário: das 8h às 12h

Local: Centro de Lazer dos Trabalhadores

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Santa Gertrudes

Horário: das 8h às 15h

Locais: PSFs Margarida Polak Lara, João Buschinelli e Jardim Jequitibás

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

São João da Boa Vista

Horário: das 7h às 17h

Locais: nas 14 unidades de saúde

Público-alvo: idosos com 70 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos, trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

valipomponi