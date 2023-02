Vacina contra Covid: Campinas inicia aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos

A partir desta sexta-feira (3), 60 mil moradores da faixa etária que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses poderão se vacinar. Imunizante será exclusivamente o da Pfizer. Dose pediátrica da vacina da Pfizer

A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) programou para esta sexta-feira (3) o início da aplicação da dose de reforço (terceira dose) da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Segundo a pasta, cerca de 60 mil pessoas do público-alvo tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses e, portanto, estão aptas a receber o reforço.

A vacina que será utilizada é a Pfizer pediátrica (frasco da tampa laranja), “independentemente de a criança ter tomado a primeira e a segunda dose da Pfizer ou da CoronaVac”.

O começo da aplicação será possível porque a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu na quarta (1°) uma nova remessa do imunizante aos municípios. A última vez que Campinas havia recebido essa vacina havia sido em 21 de novembro do ano passado, e as doses duraram até janeiro deste ano.

Todos os Centros de Saúde (CSs) da metrópole aplicarão o reforço no público infantil (veja a lista aqui), e o agendamento não é necessário.

No entanto, é preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação da criança, que deve estar acompanhada dos pais ou responsável.

