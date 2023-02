Vacina para adultos: Aracaju oferta imunizantes para Hepatite B, Febre Amarela e Tríplice viral

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS e Rede de Frio, Larissa Ribeiro, é importante seguir o calendário de vacinação e a Organização Mundial da Saúde. Vacinas

Desde o início do mês de fevereiro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju ampliou a oferta de vacinas para adultos, como os imunizantes para Hepatite B, Febre Amarela e Tríplice viral.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS e Rede de Frio, Larissa Ribeiro, é importante seguir o calendário de vacinação e a Organização Mundial da Saúde alerta que a imunização salva vidas.

Principais vacinas

A partir dos 20 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, o adulto precisa se vacinar ao menos contra sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. Para se proteger de todas essas doenças, são quatro tipos de vacinas, disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS):

Hepatite B – são três doses, para quem não tomou durante a infância ou nunca teve a doença. Você deve tomar a segunda dose um mês após a primeira; e a terceira, seis meses após a segunda.

Tríplice viral (SRC) – protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A dose é única e é contraindicada para gestantes e pessoas com imunidade comprometida. A rubéola é uma doença que pode prejudicar o feto quando acomete mulheres grávidas, portanto é importante se vacinar antes de planejar a gravidez.

Dupla Adulto (DT) – protege contra difteria e tétano. São três doses iniciais: a segunda deve ser tomada dois meses após a primeira, e a terceira, quatro meses após a segunda. Depois disso, você precisa tomar uma dose a cada dez anos, por toda a vida.

Febre Amarela – de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada. No início de 2019, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para todo o país, devido ao aumento dos casos de febre amarela entre 2017 e 2018. Antes era indicada somente para quem morava ou ia viajar para lugares onde o risco da doença é alto. A vacina contra a febre amarela é contraindicada para gestantes e mulheres que estiverem amamentando.

Pontos de vacinação

A vacinação é um serviço porta aberta e o usuário que necessitar receber alguma dose, ou ainda atualizar o calendário vacinal, deve se dirigir à UBS mais próxima. Para ter acesso, o usuário é orientado a apresentar o cartão ou caderneta de vacinação e o cartão SUS.

É necessário chegar à unidade de saúde com pelo menos uma hora antes do fechamento da sala de vacina, para que o acesso ao serviço não seja prejudicado. Em Aracaju, as salas de vacina das UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

