Vacinação bivalente contra a Covid começa na segunda-feira (27) em Porto Velho; veja quem pode receber a dose

Vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde a partir das 8h. Moradores devem ter recebido pelo menos as duas primeiras doses antes de serem imunizados com a bivalente. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19

Lucas Rezende/Divulgação

A vacinação bivalente contra a Covid começa a ser aplicada em Porto Velho nesta segunda-feira (27). Podem receber a dose idosos a partir dos 60 anos, e também pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos.

A vacinação é uma versão atualização do imunizante da Pfizer que tem como objetivo ajudar a proteger as pessoas contra mais de uma cepa do coronavírus.

Para receber a bivalente, o morador deve ter tomado pelo menos as duas primeiras doses da vacina monovalente, que estão sendo aplicadas desde 2021. Aqueles que já completaram o esquema vacinal com as doses de reforço também podem receber a nova vacina.

As doses estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde das 8h às 18h, exceto nas unidades Santo Antônio e Vila Princesa, que atendem até 12h.

Quem já pode receber a dose bivalente?

Pessoas a partir de 60 anos

Moradores de Instituição de Longa Permanência a partir de 60 anos

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos

Ribeirinhos a partir de 12 anos

Indígenas a partir de 12 anos

Quilombolas a partir de 12 anos

Qual o intervalo da vacinação?

O morador precisa ter recebido a última dose contra a Covid há no mínimo quatro meses. Caso ainda não tenha iniciado o esquema vacinal, é recomendado que tome pelo menos as duas doses da vacina monovalente antes de receber a bivalente.

Quais os próximos públicos a serem atendidos?

De acordo com a prefeitura, o cronograma do Ministério da Saúde aponta que a fase 2 da campanha de imunização começa em 20 de março, com o atendimento de gestantes e puérperas. Profissionais da saúde devem começar a ser atendidos a partir de 17 de abril e, por fim, na fase 4 serão imunizados pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade e servidores do sistema prisional.

Vito Califano