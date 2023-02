Vacinação bivalente contra a Covid já começou em Cambuci e Santo Antônio de Pádua, no RJ

As duas cidades do Noroeste Fluminense começaram nesta segunda-feira (27) a imunização da primeira fase da bivalente. A vacinação bivalente contra a Covid-19 começou nesta segunda-feira (27) em Cambuci e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. As duas secretarias municipais divulgaram os requisitos para que o morador tenha direito a esta primeira fase da bivalente.

Pessoas de 70 anos ou mais;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e os trabalhadores;

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Documentos obrigatórios:

CPF

Documento com foto

Cartão de vacinação contra Covid-19

Em Santo Antônio de Pádua, a imunização acontece no posto Central das 8h às 15h.

Em Cambuci, todas as segundas acontecerá na UBS do bairro Não Pensei; às quartas na UBS do bairro Boia e às quintas na UBS Guarani. Em Cambuci, os imunocomprometidos precisam apresentar laudo médico. Nos distritos ocorrerá conforme a demanda. No dia 8 de março será em Paraíso Tobias. Na próxima semana em Cruzeiro; Funil; Monte Verde e Três Irmãos.

Vittorio Rienzo