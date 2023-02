Vacinação com a Pfizer Baby está suspensa em algumas unidades de Saúde de Aracaju, informa SMS

De acordo com o órgão, o motivo é a redução de estoque do imunizante. Vacina Pfizer Baby

A vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com a Pfizer Baby, contra a Covid-19, está suspensa em algumas unidades Básicas de Saúde de Aracaju. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o motivo é a redução de estoque do imunizante.

As unidades sem a vacina são as seguintes: Maria do Céu; Adel Nunes; Hugo Gurgel; Humberto Mourão; Antônio Alves; Fernando Sampaio; Francisco Fonseca; Edezio Vieira; Ministro Costa; José Quintiliano; Ávila Nabuco; Porto Dantas; Oswaldo de Souza; Amelia Leite; Santa Terezinha; Augusto Franco e Celso Daniel.

A secretaria ainda informou que não há previsão de reabastecimento.

As demais unidades seguem ofertando a vacina de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção das UBSs Marx de Carvalho e Onésimo Pinto, que funcionam com horário estendido até as 18h.

