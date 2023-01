Vacinação contra a Covid-19 e Poliomielite está disponível em shoppings de Aracaju neste sábado

Contra a Covid-19, serão ofertadas todas as doses, incluindo as de reforço, para pessoas a partir dos 3 anos, com exceção de crianças de 5 a 11 anos, em decorrência do fim do estoque da Pfizer pediátrica. Vacina contra a Covid-19 em jovens de Aracaju

Divulgação/Marcelle Cristinne/PMA

Neste sábado (28), pontos de vacinação contra a Covid-19 e Poliomelite estão instalados em shoppings de Aracaju. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A vacinação está disponível das 10 às 17h, nos shoppings Riomar e Jardins e Aracaju Parque Shopping . Os pontos funcionam apenas aos sábados e, de segunda a sexta, a imunização pode ser feita nas unidades básicas.

Contra a Covid-19, serão ofertadas todas as doses, incluindo as de reforço, para pessoas a partir dos 3 anos, com exceção de crianças de 5 a 11 anos, em decorrência do fim do estoque da Pfizer pediátrica.

Contra a poliomielite, crianças de 1 ano a menores de 5 anos podem ser vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Crianças menores de 1 ano de idade se vacinam conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação do adulto ou responsável e cartão de vacina da criança.AC.

valipomponi