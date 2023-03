Vacinação contra a Covid-19 ocorre no Centro de Aracaju na próxima quarta-feira

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o público-alvo são pessoas a partir dos 18 anos. A ação é alusiva ao Dia Internacional da Mulher Mulher se vacina contra a Covid-19 em Aracaju

SMS

Uma ação de vacinação contra a Covid-19 será realizada na próxima quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, na Praça General Valadão, no Centro de Aracaju, das 8h às 14h. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o público-alvo são pessoas a partir dos 18 anos.

Segundo a pasta, Aracaju tem 86,62% da população vacinada com primeira dose e 80,30% com segunda dose. No entanto, apenas 64,85% do público acima dos 18 anos está com o primeiro reforço, e somente 54,11% completaram a vacinação com o segundo reforço.

“Quando há uma ampla cobertura vacinal, cria-se um mecanismo de bloqueio para a perpetuação do vírus, porque ele tenta contaminar, mas vai encontrar pessoas protegidas e aí ele vai perdendo sua força. Com o tempo e ao encontrar muita resistência, o vírus vai ficando cada vez mais insignificante. Portanto, a vacina é o bloqueio que a gente precisa”, disse a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Para ter acesso ao serviço, é necessário apresentar cartão de vacinação e documento com foto

Onde encontrar vacina

É possível encontrar os imunizantes contra a Covid-19 em todas as 45 unidades Básicas de Saúde da capital, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 10h às 17h, as doses são ofertadas nos três shoppings localizados na cidade.

