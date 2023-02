Vacinação contra Covid-19 e poliomielite é retomada neste sábado nos shoppings em Aracaju

Para se vacinar, é necessário apresentar o cartão e documento de identificação. Vacina em Aracaju

André Moreira/PMA/Arquivo

A vacinação contra a Covid-19 e a poliomielite nos pontos montados em shoppings de Aracaju foi retomada neste sábado (25), das 10h às 17h. As ações pausaram durante a semana passada, em virtude do Carnaval.

Covid: vacina bivalente começa a ser aplicada na próxima segunda-feira em Sergipe

A ação ocorre nos shoppings Riomar, Jardins e Aracaju Parque, sempre aos sábados. Nesses locais não é ofertada a vacina Pfizer baby para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Veja aqui em quais unidades de Saúde é possível encontrar o imunizante.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos shoppings, podem se vacinar crianças de 1 ano a menores de 5 anos com a vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. Já as crianças menores de 1 ano de idade se vacinam conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, com a VIP.

Já com a da Covid-19 podem se vacinar todas as pessoas a partir dos 3 anos de idade.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar o cartão de vacina e documento de identificação.

valipomponi